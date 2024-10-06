搶修苗栗1古蹟、2歷史建築 600萬元啟動緊急修復及修復規畫

苗栗縣政府啟動搶修縣定古蹟房裡蔡泉盛號，另修復規畫設計歷史建築大湖警察署署長宿舍、聯合保甲事務所，爭取中央補助，加上地方自籌款600多萬元，守護文化資產。

縣定古蹟苑裡鎮房裡里蔡泉盛號去年因鄰房坍塌遭波及，導致老宅盡間屋面受損、山牆及歸帶部分損裂，造成盡間室內滲漏水，現場以臨時棚架防護，避免損壞更嚴重。

縣府文化觀光局指出，雖架臨時棚防護，但文化資產仍受損害，去年申請修復計畫，中央補助加上縣庫256萬多元，最近發包搶修工程，在不破壞原貌的前提下，預計100多個工作天完成。

蔡泉盛號是房裡古城內保存最完整的臨街合院建築，房裡古城是清代中期重要港埠之一，蔡泉盛號建築本體即正廳及左右前護龍，1926年興建，門廳等空間則在1945年增建，平面配置「二進一院」的格局，呈現「口」字形，屬「住商混合」的建築形式，建物多保持初建原貌，縣府2006年10月公告為縣定古蹟。

另，縣府編列347萬元修建大湖警察署署長宿舍、聯合保甲事務所，委外辦理修建設計暨因應計畫，近期舉行地方說明會。文觀局指出，大湖鄉因鄰近山區，樟腦、蔗糖、木材與蠶業資源豐富，日治時期建立的市街輕軌與聯外道路完善，產業蓬勃發展，再加上設置官方機構與專賣局，街區與市庄範圍逐步擴大，商業繁榮。

當年設置在大湖道終點的大湖警察署署長宿舍、聯合保甲事務所，也反映日本政府透過警察與保甲制度加強對大湖地區的管制，現存2棟建物均為1935年（昭和10年）關刀山大地震災後重建，見證大湖市街的發展，2018年登錄歷史建築。