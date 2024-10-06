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搶修苗栗1古蹟、2歷史建築 600萬元啟動緊急修復及修復規畫

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣苑裡鎮房裡里蔡泉盛號去年因受鄰房坍塌影響，導致局部受損，縣府發包緊急搶修。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣苑裡鎮房裡里蔡泉盛號去年因受鄰房坍塌影響，導致局部受損，縣府發包緊急搶修。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府啟動搶修縣定古蹟房裡蔡泉盛號，另修復規畫設計歷史建築大湖警察署署長宿舍、聯合保甲事務所，爭取中央補助，加上地方自籌款600多萬元，守護文化資產

縣定古蹟苑裡鎮房裡里蔡泉盛號去年因鄰房坍塌遭波及，導致老宅盡間屋面受損、山牆及歸帶部分損裂，造成盡間室內滲漏水，現場以臨時棚架防護，避免損壞更嚴重。

縣府文化觀光局指出，雖架臨時棚防護，但文化資產仍受損害，去年申請修復計畫，中央補助加上縣庫256萬多元，最近發包搶修工程，在不破壞原貌的前提下，預計100多個工作天完成。

蔡泉盛號是房裡古城內保存最完整的臨街合院建築，房裡古城是清代中期重要港埠之一，蔡泉盛號建築本體即正廳及左右前護龍，1926年興建，門廳等空間則在1945年增建，平面配置「二進一院」的格局，呈現「口」字形，屬「住商混合」的建築形式，建物多保持初建原貌，縣府2006年10月公告為縣定古蹟。

另，縣府編列347萬元修建大湖警察署署長宿舍、聯合保甲事務所，委外辦理修建設計暨因應計畫，近期舉行地方說明會。文觀局指出，大湖鄉因鄰近山區，樟腦、蔗糖、木材與蠶業資源豐富，日治時期建立的市街輕軌與聯外道路完善，產業蓬勃發展，再加上設置官方機構與專賣局，街區與市庄範圍逐步擴大，商業繁榮。

當年設置在大湖道終點的大湖警察署署長宿舍、聯合保甲事務所，也反映日本政府透過警察與保甲制度加強對大湖地區的管制，現存2棟建物均為1935年（昭和10年）關刀山大地震災後重建，見證大湖市街的發展，2018年登錄歷史建築。

苗栗縣政府最近辦理修復規畫設計歷史建築大湖警察署署長宿舍（圖），及聯合保甲事務所。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府最近辦理修復規畫設計歷史建築大湖警察署署長宿舍（圖），及聯合保甲事務所。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣苑裡鎮房裡里蔡泉盛號是房裡古城內保存最為完整的臨街合院建築，2006年10月公告指定縣定古蹟。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣苑裡鎮房裡里蔡泉盛號是房裡古城內保存最為完整的臨街合院建築，2006年10月公告指定縣定古蹟。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府最近辦理修復規畫設計歷史建築大湖警察署署長宿舍，及聯合保甲事務所（圖）。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府最近辦理修復規畫設計歷史建築大湖警察署署長宿舍，及聯合保甲事務所（圖）。圖／苗栗縣政府提供

文化資產 歷史建築 災後 苗栗縣 警察

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