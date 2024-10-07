星期評論／改善交通環環相扣 要有執行魄力

桃園市府針對路邊收費停車格長期占用卻不付錢祭出拖吊移置政策，辦法上路2個多月執行率掛0，民代催促檢討，也確實該檢討，且該檢討的是政府執法決心，否則訂再多的法，對改善交通順暢及安全都無濟於事。

桃園路邊停車超過14天不繳費，經市府公告10日仍不理會，得移置拖吊場保管。辦法納入地方自治條例，今年6月送桃園市議會審議通過，7月公告實施，但因公文改版和跨局處協調拖吊業務而延宕至10月執行；不禁想問，修法時未評估執行問題？業務協調無法像防疫一樣「超前部屬」？

其實，桃園路邊久停占用車格僅41輛，與全市將近2萬個收費停車格相比，對交通影響程度甚小，只是看不到政府執法決心，民眾也難相信政府解決其他交通問題的決策能落實。

八德擴大重劃區興仁夜市每到假日人潮爆滿，周邊停車一位難求，路邊紅黃線、建德公園與北區青年活動中心人行道汽機車違停屢見不鮮；桃園棒球場上個月29日中職象猿大戰吸引1.4萬人進場，但球場及球場旁的亞洲會展中心人行道都被違停占據，挨批「一流建設、三流交通」。

夜市與球場周邊交通亂象雖有警察開單，但情況難遏止，擺著拖吊的強制手段不用，賭性堅強的違規者只會得寸進尺。

另外，違停亂象多源於停車位供不應求，比起收費停車格遭久占不付錢，路霸占據道路空間當私人車位問題更加嚴重。桃園許多道路兩側未畫紅黃線及停車格，原本可供所有人停放，但常見商家開門做生意或住戶圖自己方便，用三角錐、花盆、廣告旗幟和招牌占據，能停車的公共空間變少，違停增加是想當然耳的事。

道路交通安全問題環環相扣，違停有道路交通管理處罰條例約束，路霸還有廢棄物清理法可管，政府在解決問題方面既然有好的法源依據，也該找到好的執法工具與拿出魄力，莫要在解釋法條時自我侷限，等發生事故引起社會關注才喊檢討與改進。