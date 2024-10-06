竹縣辦全國書法賽力推書藝之美 今年還有外籍人士參賽

新竹縣近年大力推動書法教育，每年都辦軟、硬筆的全國書法大賽，今年新竹縣第3屆縣長盃全國書法決賽和國小硬筆書法比賽今天在竹北市六家國小登場，吸引逾300名老中青幼書法好手，現場揮毫一較高下。全國書法賽還設國際組，有來自德、日、大陸廣東等地4名外籍選手參加，展現一手好書法，也成為比賽亮點。

縣長楊文科表示，今年全國書法比賽總徵件數再創新高，有648件作品，徵件作品9月15日在枋寮國小進行初賽評審，經專家評定後，今年國小中低年級組有25人、國小高年級組30人、國高中職組30人、大專社會組42人、長青組30人，總計157人入選決賽，優勝者可獲3000元至2萬元不等獎金。

56歲的國際組參賽者羅南德來自德國，寫得一手好毛筆字，引人注目。他說，往年在德國與台灣交換學生練習基本書法，20多年前來台工作，目前在台大任教生物專業，期間持續找老師學書法，斷斷續續學了13年，他的專長是楷書，但也會練習行書或篆書，這次是第一次參加新竹的書法賽。

縣長盃全國書法賽主辦單位新竹縣文化基金會指出，本屆有許多外縣市選手參賽 ，成績出爐，各組第一名分別是國小中低年級組新北市魏以安、國小中高年級組台中市王呈洋、國高中職組為新竹縣竹東鎮羅禾珈、大專社會組為彰化縣顏國順、長青組為桃園市古元琦。

硬筆書法比賽部分，縣內國小中、高年級學生有238人參賽，各組分別錄取第一名1人、第二名3人、第三名5人、優選10人、佳作20人，優選以上得獎者，第一名獎金3000元、第二名獎金2000元、第三名1000元、優選獎金各500元、佳作獎狀一紙，楊縣長親自到場頒獎表揚，肯定優勝者出類拔萃的表現。

楊文科說，為涵養縣內學子書藝心性與品格，傳承書法藝術之美，縣府2023年起逐步推動國小中、高年級書法課程，並將毛筆與硬筆書法融入課程，透過辦理各項書法比賽深耕書法教育，盼學生樂於親近書法藝，感受筆墨酣暢的書藝之美。