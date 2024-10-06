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國旗屋連30年自辦國慶升旗...今年換地點 他繼續參加升旗

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
國旗屋張老旺延續第30年自辦國慶升旗典禮，今年移師龍岡圓環旁公園，旗海飄揚吸引拍照打卡。記者曾增勳／攝影
國旗屋張老旺延續第30年自辦國慶升旗典禮，今年移師龍岡圓環旁公園，旗海飄揚吸引拍照打卡。記者曾增勳／攝影

雙十國慶日將至，桃園市平鎮高齡84歲的國旗屋老闆張老旺，今年連續第30年自掏腰包舉辦國慶升旗典禮，受去年拔旗事件影響，今年移師龍岡圓環旁新落成公園舉辦，今天現場掛滿超過2萬面青天白日國旗旗海飄飄，不少民眾打卡拍照，張老旺今天說，盡管國旗、旗桿及人工成本增加，他還是會繼續延續國慶升旗，更希望大家都來升國旗、愛國家。

張老旺是異域孤軍後代來台，70多年前逃難，因母親縫製國旗叮囑找到父親，國旗讓他到台灣，從起初國旗屋3個人參加國慶升旗，迄今30年自費國慶升旗，去年升旗民眾逾2000人成為地方盛事，許多朝野政界人士參與，今年雙十國慶升旗典禮，桃園市長張善政將連續第2年參加張老旺這場國慶升旗。

張老旺說，過去國慶升旗在雲南文化公園舉辦，因住戶反映聲音大和交通壅塞，去年移至龍江活動中心，今年再移師龍岡圓環旁公園舉行，今年雙十國慶升旗典禮當天有鼓隊演出、10時升旗、自異域故事館出發的上百輛重機車遊行，國旗是全國人民的、不是一人一地的，歡迎愛國家、愛國旗的民眾雙十節一起親臨升旗。

受到去年電桿拔旗事件影響，張老旺今年在中壢區龍平里長李慶融協助下，移至龍岡圓環旁新落成公園舉行，升旗現場及國旗屋、龍東路懸掛國旗總數達2萬5000面以上，國旗、旗桿成本增加，估計所需費用高達80萬元，民眾自發捐贈國旗外，張老旺仍自掏腰包購買國旗、自己出馬綁國旗，加上請人工綁國旗，成本大幅增加，旗海飄揚壯觀，周末假日吸引不少民眾前往拍照打卡。

李慶融表示，為避免再發生拔旗意外，公園現場懸掛小國旗，龍東路特別懸掛大國旗，考量當天參與升旗人多，他協調借用國軍副食供應站停車場，當天上午7時至中午12點免費開放停車，避免影響交通，歡迎大家用歡喜心來參與慶賀中華民國生日。

國旗屋張老旺延續第30年自辦國慶升旗典禮，今年移師龍岡圓環旁公園，旗海飄揚吸引拍照打卡。記者曾增勳／攝影
國旗屋張老旺延續第30年自辦國慶升旗典禮，今年移師龍岡圓環旁公園，旗海飄揚吸引拍照打卡。記者曾增勳／攝影
國旗屋張老旺延續第30年自辦國慶升旗典禮，今年移師龍岡圓環旁公園，旗海飄揚吸引拍照打卡。記者曾增勳／攝影
國旗屋張老旺延續第30年自辦國慶升旗典禮，今年移師龍岡圓環旁公園，旗海飄揚吸引拍照打卡。記者曾增勳／攝影

國慶 國旗

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