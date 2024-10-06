結縭79年...楊木火夫婦合計200歲 超級鑽石婚齡讓人羨

新竹縣政府歡慶九九重陽節，上午在縣議會大禮堂辦今年重陽敬老活動，表揚各鄉鎮市公所推薦的12對鑽石婚楷模夫婦、13位模範老人及11位敬老楷模，其中101歲的楊木火及99歲妻子楊甘錦宜結縭長達79年，讓人欽羨，夫婦倆除了鑽石婚，老公楊木火也是百歲人瑞獲贈金鎖片，可說「雙喜臨門」，接受縣長楊文科、議長張鎮榮及民代贈獎祝賀。

楊文科表示，客家俗諺「敬禾得穀，敬老得福」，意思是用心耕耘，才會有好的收成；尊敬老人家就能得到福份，子孫一定發達。鼓勵大家敬老尊賢，就像做好事情一定要問老年人、老經驗人、老實人「三老」。竹縣推動多項敬老政策，要讓老人家多走出家門，與人聊天舒活身心並長命百歲。

楊木火的兒子楊盛賢說，父母是北埔公學校高等科同學，在校就認識，後經人說媒成婚，父親曾在水廠工作拉拔孩子長大，平時就務農保持健康，90歲時還能做簡單農活，身體健朗。

模範老人表揚，以新埔鎮推薦的90歲張紹明年紀最長。他因父親早逝，年輕時與妻子張范秋洪共同擔起家計並照顧年邁母親，他勤學努力，大學畢業後從事教職，曾在新埔國中任教，教學資歷達40年，作育英才無數，每年都有學生感念師恩去拜訪，他也受邀出席學生辦的同學會敘舊，他不但為教育奉獻，也用心栽培5名子女，個個事業有成，分別在外交部、科技業、文化事業及製造業大展長才。

敬老楷模部分，54歲寶山村長彭春娥獲鄉公所推薦，她自2018年退休後投入志工行列，積極參與鄉內社區活動。2019年擔任寶山社區發展協會總幹事，協助成立社區關懷據點，主動關懷訪視長者。為提升專業，2020年還考取居家服務員證照，定期辦理社區長輩共食及訪視，為社區長者及鄉親創造溫暖的大家庭。