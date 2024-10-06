快訊

賴清德昨拋祖國論惹議 今萬里勘災「不讀不回」靠司儀解圍

雷雨炸南部！高雄機場暫停地面作業 部分航班延誤

10縣市大雨特報恐下到晚上 南部4縣市大雷雨轟1小時

聽新聞
0:00 / 0:00

罷免高虹安快閃連署來了 十月新竹辦八場次

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長高虹安被控於立委任內詐領助理費。圖／聯合報系資料照片
新竹市長高虹安被控於立委任內詐領助理費。圖／聯合報系資料照片

新竹市長高虹安因被控於立委任內詐領助理費，今年7月遭法院依貪汙罪判刑7年4月，隨即遭停職市長職務，由竹科工程師等公民團體發起的罷免高虹安「風城安心上路」連署活動，今公布10月的小蜜蜂連署書收件時間與場次地點，10月間將安排8場快閃活動，供民眾填寫及繳交第1階段連署書。

高虹安市長職務遭停職後，目前由新竹市副市長邱臣遠代理。「罷免高虹安：風城安心上路」今公布10月小蜜蜂地點與行程表，粉專指出，除增加場次，也拉長收件時間，希望能有更多人一起參與，讓新竹一起變得更好。

該粉專指出，10月7日的地點在東門圓環艾瑪特前空地，時間是上午9點至11點、後續場次與地點為10月10日城隍廟、10月12日建國公園 （武昌街和西門街交叉口）、10月15日天公壇公園、10月17日新竹火車站、10月21日東門圓環、10月28日新竹車站、10月29天公壇公園。

該團體發起罷免高虹安行動，於今年6月端午節過後推動，隨高虹安7月26日因貪汙案被判7年4個月停職後，罷免行動也因高虹安停職而漸引起市民注意，目前進度已收集1360份連署書( 39% )，最低門檻為3547份，最終目標為3萬5465份，雖目前距罷免提案連署還有段距離，民團仍努力持續這項行動。

對此，民眾黨議員李國璋指出，對罷免高虹安活動予以尊重，不過，高虹安雖停職，在合乎規定前提下，私下仍高度關心地方上事務及民眾黨務，也有一些里長、里民想念高虹安，會主動邀約高出席活動。

另外，高虹安也與代理市長邱臣遠也保持聯繫和溝通，穩定帶領市府團隊施政，因此，「天下雜誌」先前公布2024永續幸福城市大調查結果，竹市在文教面向的表現位居非六都第一，施政面向獲非六都組第5名，較去年進步10名，足以見得市府對教育付出的心力，也為培養竹市更好的下一代努力。

由竹科工程師等公民團體發起的罷免高虹安「風城安心上路」連署活動，今公布10月的小蜜蜂連署書收件時間與場次地點。記者王駿杰／翻攝自臉書粉專罷免高虹安：風城安心上路
由竹科工程師等公民團體發起的罷免高虹安「風城安心上路」連署活動，今公布10月的小蜜蜂連署書收件時間與場次地點。記者王駿杰／翻攝自臉書粉專罷免高虹安：風城安心上路

罷免 高虹安

延伸閱讀

罷免高虹安團體快閃連署 10月新竹辦8場實體收件

高虹安又露面！幫竹市議員慶生抹奶油 露燦笑照片興奮到模糊

罷免高虹安第1階段連署達1360份 9/28快閃收件

高虹安中秋復出？遭停職後首露面「燦笑出席社區活動」 網狂喊安安市長

相關新聞

結縭79年...楊木火夫婦合計200歲 超級鑽石婚齡讓人羨

新竹縣政府歡慶九九重陽節，上午在縣議會大禮堂辦今年重陽敬老活動，表揚各鄉鎮市公所推薦的12對鑽石婚楷模夫婦、13位模範老...

罷免高虹安快閃連署來了 十月新竹辦八場次

新竹市長高虹安因被控於立委任內詐領助理費，今年7月遭法院依貪汙罪判刑7年4月，隨即遭停職市長職務，由竹科工程師等公民團體...

新竹市圖書總館何時會好？市府：2027年中開館

新竹市圖書館總館啟動原址重建，卻遭遇台積電等大廠擴廠搶工、原物料飆漲，歷經12次流標後，於2022年發包開工。民眾反映，...

歷史景點角板山行館大改造 10月底戶外全面開放

桃園市復興區角板山公園行館園區，獲交通部觀光署前瞻建設計畫補助，歷時一年施工最近將完工，市府風景管理處今中午表示，北門入...

救災難度高！桃消狹小巷弄搶救演練 資訊蒐集全靠它

桃園市政府消防局龜山分隊今上午在龜山區永和街福德巷內辦理狹小巷弄搶救演練，窄巷萬一發生火警時，若因民眾堆放雜物、停放車輛...

桃市府秀創意 「小綠人、小紅人」揮國旗為國慶喝采

為迎接中華民國國慶，桃園市長張善政推動「國慶月」，除全市布置逾5000面國旗，連行人專用號誌「小綠人、小紅人」也揮舞小國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。