罷免高虹安快閃連署來了 十月新竹辦八場次

新竹市長高虹安因被控於立委任內詐領助理費，今年7月遭法院依貪汙罪判刑7年4月，隨即遭停職市長職務，由竹科工程師等公民團體發起的罷免高虹安「風城安心上路」連署活動，今公布10月的小蜜蜂連署書收件時間與場次地點，10月間將安排8場快閃活動，供民眾填寫及繳交第1階段連署書。

高虹安市長職務遭停職後，目前由新竹市副市長邱臣遠代理。「罷免高虹安：風城安心上路」今公布10月小蜜蜂地點與行程表，粉專指出，除增加場次，也拉長收件時間，希望能有更多人一起參與，讓新竹一起變得更好。

該粉專指出，10月7日的地點在東門圓環艾瑪特前空地，時間是上午9點至11點、後續場次與地點為10月10日城隍廟、10月12日建國公園 （武昌街和西門街交叉口）、10月15日天公壇公園、10月17日新竹火車站、10月21日東門圓環、10月28日新竹車站、10月29天公壇公園。

該團體發起罷免高虹安行動，於今年6月端午節過後推動，隨高虹安7月26日因貪汙案被判7年4個月停職後，罷免行動也因高虹安停職而漸引起市民注意，目前進度已收集1360份連署書( 39% )，最低門檻為3547份，最終目標為3萬5465份，雖目前距罷免提案連署還有段距離，民團仍努力持續這項行動。

對此，民眾黨議員李國璋指出，對罷免高虹安活動予以尊重，不過，高虹安雖停職，在合乎規定前提下，私下仍高度關心地方上事務及民眾黨務，也有一些里長、里民想念高虹安，會主動邀約高出席活動。

另外，高虹安也與代理市長邱臣遠也保持聯繫和溝通，穩定帶領市府團隊施政，因此，「天下雜誌」先前公布2024永續幸福城市大調查結果，竹市在文教面向的表現位居非六都第一，施政面向獲非六都組第5名，較去年進步10名，足以見得市府對教育付出的心力，也為培養竹市更好的下一代努力。