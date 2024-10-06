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歷史景點角板山行館大改造 10月底戶外全面開放
桃園市復興區角板山公園行館園區，獲交通部觀光署前瞻建設計畫補助，歷時一年施工最近將完工，市府風景管理處今中午表示，北門入口廣場預計月底前開放，園區戶外場域全面開放。
至於樟腦收納場事務所、角板山行館、回字館內部布展，將在12月結合梅花季開放旅遊。
復興角板山知名景點，早年為採集樟腦重鎮，也是先總統蔣介石喜愛行館之一，極具歷史意義，桃園市府風景區管理處接手後，曾在2006年整修，之後歷時18年，直到去年12月市府獲前瞻建設補助4480萬元，地方與中央預算共編8000萬元，進行角板山觀光場域再造計畫，分階段封園、施工迄今。
市府風景區管理處長廖育儀表示，角板山行館園區過去每年吸引遊客逾30萬人次，這次再造計畫施工，改造樟腦收納所周邊歷史痕跡、增設景觀休憩平台、改善動線及園內解說系統，導入現代科技及藝術展示及園內國際級的12座雕塑，加上戶外生態池、大草坪、戰備隧道、梅園、入口廣場整修，讓遊客白天、夜間均能體會角板山之美。
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