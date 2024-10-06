歷史景點角板山行館大改造 10月底戶外全面開放

桃園市復興區角板山公園行館園區，獲交通部觀光署前瞻建設計畫補助，歷時一年施工最近將完工，市府風景管理處今中午表示，北門入口廣場預計月底前開放，園區戶外場域全面開放。

至於樟腦收納場事務所、角板山行館、回字館內部布展，將在12月結合梅花季開放旅遊。

復興角板山知名景點，早年為採集樟腦重鎮，也是先總統蔣介石喜愛行館之一，極具歷史意義，桃園市府風景區管理處接手後，曾在2006年整修，之後歷時18年，直到去年12月市府獲前瞻建設補助4480萬元，地方與中央預算共編8000萬元，進行角板山觀光場域再造計畫，分階段封園、施工迄今。