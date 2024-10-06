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罷免高虹安團體快閃連署 10月新竹辦8場實體收件

中央社／ 新竹市6日電

在網路發起罷免高虹安行動的團隊今天表示，罷免行動持續進行，10月間安排8場快閃活動，供民眾填寫及繳交第1階段連署書等，邀市民勇敢發聲表達意見，一起讓新竹市變更好。

新竹市長高虹安被控於立委任內詐領助理費，台北地方法院7月依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪，判處高虹安7年4月徒刑。內政部宣布高虹安停職，職務由新竹市副市長邱臣遠代理。

發起罷免高虹安的團隊「罷免高虹安：風城安心上路」今天在網路社群Threads發文表示，10月間共安排8場快閃活動，目前確定的日期為7日上午9時至11時在東門圓環。

該團隊指出，另外還有7場快閃活動已擬定日期及地點，分別為10日在城隍廟、12日在建國公園、15日及29日在天公壇公園、17日及28日在新竹火車站、21日東門圓環，確切時間待公告。

團隊表示，這幾場快閃活動的時間約進行2小時，希望能有更多人一起參與，現場會有志工配戴識別證或穿背心，也提醒民眾要友善對待志工，並尊重現場人員的肖像權和發言權。

團隊指出，根據統計，日前最新公告連署情形，已收集1360份第1階段連署書，目標為3547份。

團隊 高虹安

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