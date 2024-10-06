救災難度高！桃消狹小巷弄搶救演練 資訊蒐集全靠它

桃園市政府消防局龜山分隊今上午在龜山區永和街福德巷內辦理狹小巷弄搶救演練，窄巷萬一發生火警時，若因民眾堆放雜物、停放車輛導致救災車輛無法順利進入，容易造成民眾生命財產損失，因此針對搶救不易、救災動線困難處所，進行實地演練以提升狹小巷弄搶救量能。

龜山分隊指出，本次演練結合龜山區消防分隊及大隊幕僚，模擬搶救困難的狹小巷弄發生火災，藉由災害現場可能發生的各種狀況進行車輛部署，讓救災人員熟練各項救災裝備器材操作，演練項目包含指揮官應變能力、水源中繼、長距離佈線及善用消防水源。

現場藉由幕僚操控空拍機升空蒐集火場資訊，包含火勢大小、位置及可能延燒的範圍，提供指揮官下達侷限火勢及周界防護的戰術運用。透過演練提升救災應變能力，並在最短的時間內將災害傷亡及損失降至最低，以維護民眾生命財產安全。