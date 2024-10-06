桃市府秀創意 「小綠人、小紅人」揮國旗為國慶喝采

為迎接中華民國國慶，桃園市長張善政推動「國慶月」，除全市布置逾5000面國旗，連行人專用號誌「小綠人、小紅人」也揮舞小國旗。今年市府升旗典禮由桃園棒球小將們領唱國歌，張善政臉書今也釋出球員們熱血苦練的影片，盼市民本周一起到中原文創園區，為傑出的桃園孩子和國旗喝采。

桃市府為慶祝國慶，連2年推出國慶月活動，透過跨局處合作，讓10月的桃園充滿國慶氛圍。交通局特別選在市府廣場前的交通號誌秀巧思，讓行人專用號誌的小綠人手中揮舞國旗。

交通局長張新福表示，除了小綠人揮舞旗幟外，行人紅燈時「小紅人」也會高舉旗幟歡呼，上頭的訊息跑馬燈顯示今年桃園市府國慶月主題「光輝國慶 閃耀桃園」的字樣，同時有國慶煙火畫面當彩蛋。

張新福表示，行人專用號誌結合LED動態圖像，不僅能宣傳地方特色，更可藉此吸引用路人關注，提醒交通安全相關訊息，為兼顧行人通行安全，燈面採放大版行人專用號誌形式設置，且於行人通行時播放穿越馬路勿低頭及注意轉向車輛等交通安全宣導訊息，以提升行人安全意識。

張善政今也在臉書釋出棒球小將熱血練球影片，他表示有一群桃園的孩子，懷抱著對棒球的熱情與夢想，日復一日接受著最嚴格的訓練，2024年是豐收的一年，在國際棒壇一場又一場的精彩好球，讓青天白日滿地紅的中華民國國旗被世界看見。