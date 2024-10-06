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颱風後總動員 桃園市清出2962噸垃圾與261噸資收物

中央社／ 桃園6日電

颱風山陀兒過後，桃園市政府府環保局4日起加班收運垃圾，動員2900多名清潔隊員、214隊環保志工隊1萬2854名環保志工，環保局今天表示，共清理約2962噸垃圾、261噸資源回收物。

環保局表示，桃園市雖未因颱風造成嚴重災情，但仍有路樹傾倒及枝葉散落，路面也有廢棄物掉落影響環境，環境管理處於4日就動員掃街車、垃圾車、資收車、抓斗車等，展開災後環境清理，考量2天颱風假未收運垃圾，出動2900多名隊員於日間加班執行家戶垃圾與資收物清運，夜間則恢復正常清運。

環保局說，另外也商請各地里長動員環保志工協助，4日、5日各區總計動員214隊環保志工隊，共1萬2854名環保志工協助整頓家園，初步統計清出約2962噸的垃圾，以及261噸資源回收物、106噸廚餘。

環保局長陳世偉感謝各區清潔隊員及夥伴們迅速出動，協助清運垃圾維護桃園市容，是社會的無名英雄，他也呼籲市民，針對空地、空屋等私領域部分儘速進行清理維護，一起維護境清潔，避免登革熱產生，相關清運資訊可利用「桃園垃圾車」APP掌握垃圾車即時位置；或至環管處官網即時查詢車輛動態。

桃園 環保局長 颱風假

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