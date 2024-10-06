桃園403地震紅黃單申請補助僅5成2 市府公告10月31日截止

403地震造成桃園多處房屋受損，紅黃單共計70案，市府特別編列6150萬元協助紅黃單居民重建家園，建築管理處今公告補助受理時間將到10月31日截止，呼籲民眾與社區管委會把握送件期程。

建管處長莊敬權表示，紅黃單修繕補助款尚豐餘，但針對非紅黃單社區因地震受損的修繕補助2千萬元已經用罄，且非紅黃單社區尚有200件排隊候補。因此，建管處研議紅黃單修繕補助31日截止後，將剩餘經費將用於補助非紅黃單社區。

建管處指出，此70件紅黃單可申請｢0403震後桃園建築物災害修繕補助｣專款，紅單修繕款項可100%補助、上限150萬元，黃單則補助85%、上限100萬元。申請流程為民眾先自行修繕完畢，經專業技士複查無危險之虞，檢附報告解除列管並申請補助，款項才會核撥到指定銀行帳戶。

莊敬權表示，紅黃單列管是對地震後結構有安全疑慮的房舍，結構穩固才能對抗島嶼多震的環境，才能住的安心。目前7處紅單建物有2處修繕補強、2處拆除，黃單有33件解除列管，補助款尚豐餘，提醒被列管的建物所有人或管委會為自身安全盡速修繕。