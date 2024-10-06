長壽秘訣！楊文科探訪人瑞 楊雲貴：每天走路10公里
新竹縣今年百歲人瑞有103位，縣長楊文科連日來與社會處人員探訪縣內人瑞，致贈敬老禮品、敬老狀，並轉發總統府滿百長者敬老金箔狀及衛福部金鎖片，向縣內長輩致上最高敬意。其中峨眉鄉百歲公楊雲貴還是楊文科的叔公，老人家每天走路運動往返約10公里，是他的長壽秘訣之一。
楊文科說，竹縣今年表揚年滿百歲以上長者共103位，女性69人、男性34人；其中滿百有 42人、逾百歲61人；全縣以湖口鄉最多，有17位百歲人瑞，其次關西鎮14位、新埔鎮13位，最年長者是關西鎮107歲的陳張冉妹女士。他相信竹縣百歲人瑞年年增加，象徵新竹縣好山好水，是健康宜居城市。
寶山鄉103歲的張徐賢妹育有2男2女，喜愛與鄰居聊天；她的長子張言煥表示媽媽的個性好、說話幽默，以前他要出去應酬，老人家都會開玩笑說反話，要兩兄弟酒喝多一點，晚點回家，他相信母親個性樂觀是長壽的秘訣。
寶山鄉101歲的唐邱月英育有2男1女，還有1名養女，老人家胃口不錯，不挑食、咀嚼能力佳，還會自己煮飯，與長子同住，平時用拐杖助行到戶外散步，每周都期待去社區上手作課，與其他長輩打嘴鼓。
今年滿百的峨眉鄉百歲公楊雲貴是楊文科的叔公，曾任縣府顧問，且是書法家，探訪時他當場拉起二胡，贏得滿堂彩；楊雲貴說他每天走路運動來回近10公里，平常早睡早起，飲食不挑食、清淡粗茶淡飯，感謝大家來探訪。
楊文科說，叔公琴棋書畫樣樣行，子女都優秀，老人家年輕時在農會上班，退休後寫書法，他的辦公室也掛著叔公的作品，老人家二胡拉得好，還把八音音律記下來，是楊家宗親的珍貴長者之一，廣受敬重。
楊雲貴的兒子楊岳勳說，爸爸年輕時務農，曾去戲班拉二胡、唱八音，尤其書法寫得好，鄉內重要廟宇隆聖宮一些門柱刻的題辭，也是爸爸的作品，老人家長壽也是晚輩的福氣。
楊文科說，縣府十分重視老人福利政策以保障老人經濟安全及建置長照服務體系，2005年7月31日前設籍並繼續居住竹縣，年滿65歲以上符合排富者，都能領取敬老福利津貼每月3000元，百歲以上長者每月8000元，2019年至2024年7月已累計發放超過67億元。另外，2005年8月1日後設籍並居住縣內，可領取敬老禮金1萬元，去年和今年已有5993人受惠。
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