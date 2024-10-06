長壽秘訣！楊文科探訪人瑞 楊雲貴：每天走路10公里

新竹縣今年百歲人瑞有103位，縣長楊文科連日來與社會處人員探訪縣內人瑞，致贈敬老禮品、敬老狀，並轉發總統府滿百長者敬老金箔狀及衛福部金鎖片，向縣內長輩致上最高敬意。其中峨眉鄉百歲公楊雲貴還是楊文科的叔公，老人家每天走路運動往返約10公里，是他的長壽秘訣之一。

楊文科說，竹縣今年表揚年滿百歲以上長者共103位，女性69人、男性34人；其中滿百有 42人、逾百歲61人；全縣以湖口鄉最多，有17位百歲人瑞，其次關西鎮14位、新埔鎮13位，最年長者是關西鎮107歲的陳張冉妹女士。他相信竹縣百歲人瑞年年增加，象徵新竹縣好山好水，是健康宜居城市。

寶山鄉103歲的張徐賢妹育有2男2女，喜愛與鄰居聊天；她的長子張言煥表示媽媽的個性好、說話幽默，以前他要出去應酬，老人家都會開玩笑說反話，要兩兄弟酒喝多一點，晚點回家，他相信母親個性樂觀是長壽的秘訣。

寶山鄉101歲的唐邱月英育有2男1女，還有1名養女，老人家胃口不錯，不挑食、咀嚼能力佳，還會自己煮飯，與長子同住，平時用拐杖助行到戶外散步，每周都期待去社區上手作課，與其他長輩打嘴鼓。

今年滿百的峨眉鄉百歲公楊雲貴是楊文科的叔公，曾任縣府顧問，且是書法家，探訪時他當場拉起二胡，贏得滿堂彩；楊雲貴說他每天走路運動來回近10公里，平常早睡早起，飲食不挑食、清淡粗茶淡飯，感謝大家來探訪。

楊文科說，叔公琴棋書畫樣樣行，子女都優秀，老人家年輕時在農會上班，退休後寫書法，他的辦公室也掛著叔公的作品，老人家二胡拉得好，還把八音音律記下來，是楊家宗親的珍貴長者之一，廣受敬重。

楊雲貴的兒子楊岳勳說，爸爸年輕時務農，曾去戲班拉二胡、唱八音，尤其書法寫得好，鄉內重要廟宇隆聖宮一些門柱刻的題辭，也是爸爸的作品，老人家長壽也是晚輩的福氣。