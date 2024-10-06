颱風過境防登革熱延燒 桃園清理2962噸垃圾加強清消

近期雙北市本土登革熱疫情嚴峻，桃園市也有20例境外移入個案。為避免山陀兒颱風過境後的積水容器滋生病媒蚊，桃園市政府加強動員清潔隊員及環保志工，清除輪胎、寶特瓶等廢棄物，環保局也加班收運垃圾，2天來總共清理2962噸垃圾、261噸資源回收物，盼以最快速度回復市容。

環保局表示，山陀兒颱風雖未對桃園造成嚴重災情，仍造成路樹傾倒及枝葉散落等，路面亦有廢棄物掉落影響環境，環境管理處4日一早即動員掃街車、垃圾車、資收車、抓斗車等環境清潔機具，並派員展開災後環境清理。

考量受颱風影響有2天未清運垃圾，環保局出動近2900名隊員於日間加班，執行家戶垃圾與資收物清運，另商請各地里長動員環保志工協助整頓家園，4、5日兩天各區總計動員214隊環保志工隊，共1萬2854名環保志工，總計清出約2962噸垃圾、261噸資源回收物及106噸廚餘。

為防堵登革熱疫情，環保局4日至6日連續3天，也動員各區清潔隊員及環保志工257隊約1萬9962人次，加強清除病媒蚊孳生源。

環保局表示，桃園市上半年與下半年在全市各里各會施作1次噴藥作業，7月時已完成506所校園消毒，下半年消毒噴藥期程則已完成473里，進度93%，預計10月中旬會全數完成。