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竹市古賢里大雨必淹 市府改善排水系統緩解民眾困擾

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
東大路三段77巷的古賢里因局部逆坡，逢大雨必淹，市府編列經費改善排水系統，於今年4月開工，9月完工，成功改善原排水溝溝底高低起伏、局部逆坡高達10公分造成的積水問題。圖／新竹市府提供
東大路三段77巷的古賢里因局部逆坡，逢大雨必淹，市府編列經費改善排水系統，於今年4月開工，9月完工，成功改善原排水溝溝底高低起伏、局部逆坡高達10公分造成的積水問題。圖／新竹市府提供

新竹市多處巷弄排水系統老舊，陸續出現淹水問題，尤其位於東大路三段77巷的古賢里因局部逆坡，逢大雨必淹，困擾居民多年。市府去年起要求轄內三區公所完成多處側溝新增及排水系統改善工程，並針對古賢里淹水問題編列經費，於今年4月開工，9月完工，成功改善原排水溝積水問題。

市府指出，這次東大路側溝工程為居民長期反映巷道積水問題，且該排水溝位置緊鄰空軍新竹基地外的灌溉水圳「烏瓦窯圳」，在一年兩次的灌溉期間水位較高，影響排水，導致積水問題加劇，經市府評估後，於去年11月核定，由北區公所發包執行。

民政處長施淑婷表示，這次排水溝改善經費由市府挹注93萬5000元，因管線障礙影響施工方式，由區公所配合支出31萬元，總工程經費達124萬餘元。由於施工區道路十分狹小，在施工期間又因為道路內埋設的管線等因素導致施工不易，迫使工期延長，感謝古賢里長王泰山在施工期間協助與鄰近住戶溝通與協調，讓工程順利完工。

北區公所區長黃治錦表示，鄰近土地的地主、祭祀公業法人林同興願意暫時借出土地，讓這條狹窄道路的排水溝工程順利完成。區公所在工程期間密切監督施工與廠商，每月也進行防汛自主檢查，並在颱風過後迅速整理工地以恢復工程進度。

東大路三段77巷的古賢里因局部逆坡，更是大雨必淹，困擾居民多年，市府編列經費改善排水系統。圖／新竹市府提供
東大路三段77巷的古賢里因局部逆坡，更是大雨必淹，困擾居民多年，市府編列經費改善排水系統。圖／新竹市府提供

排水溝 新竹 淹水

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