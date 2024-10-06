苗栗推氫能源地熱發電 預計2026年促參導入民間投資

苗栗縣政府運用地利推動銅鑼鄉氫能示範專區、泰安鄉地熱發電案，獲財政部各補助142.5萬元補助，辦理促進民間參與公共建設前置作業計畫，希望2026年簽約導入民間投資開發再生能源。

氫能源環保潔淨是未來趨勢，縣長鍾東錦上任以來已先後率團到日本、韓國參訪，經驗讓縣府團隊驚艷，在韓國首爾巴士加氫總站1天可提供52輛的氫能巴士使用，全國有超過200座加氫站，廣布20多座大小城市。

縣府盤點優勢，大力推動苗西綠能區，目前太陽光電發電總裝置容量，已達36萬多瓩，年發電量近4.5億度，風力發電137座機組，總裝置容量近65萬瓩，年發電量約20億度，都是全國前段班。

此外，苗栗縣有廣大腹地，選定銅鑼鄉近2公頃的縣有地，規畫氫能示範專區，結合太陽能、風力發電產製氫能，打造綠能及沿海城鄉風貌發展，建構苗西綠能區特色區塊。

縣府指出，地熱發電相較太陽能及風力發電，不受天氣及氣候的影響，只要設備及維護成本，相對穩定及成本低，開發地熱發電也是國家重要政策，泰安鄉有豐沛的地熱資源，經潛能分析，規畫在泰安鄉龍山段縣有地設置地熱能發電設備。

縣府推動氫能示範專區及地熱能發電計畫，向財政部申請促進民間參與公共建設前置作業計畫，均獲得補助142.5萬元，預計2025年6月促參政策公告，10月

核定民間自行規畫可行性評估報告，2026年2月簽約，希望導入民間資金、技術及創新服務，提升再生能源發電。