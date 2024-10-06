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新竹市圖書總館何時會好？市府：2027年中開館

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
總圖工程已搭起圍籬許久，不曉得何時竹市才會有完整的圖書總館；市府文化局回應，目前進度約28.6012%，預計2026年底可完工．會加強進度管控。記者王駿杰／攝影
總圖工程已搭起圍籬許久，不曉得何時竹市才會有完整的圖書總館；市府文化局回應，目前進度約28.6012%，預計2026年底可完工．會加強進度管控。記者王駿杰／攝影

新竹圖書館總館啟動原址重建，卻遭遇台積電等大廠擴廠搶工、原物料飆漲，歷經12次流標後，於2022年發包開工。民眾反映，隔壁新竹縣立圖書館即將在明年開館，總圖工程已搭起圍籬許久，不曉得何時竹市才會有完整的圖書總館；市府文化局回應，目前進度約28.6012%，預計2026年底可完工．會加強進度管控。

竹市總圖工程位於原市立圖書館，市府2019年啟動總圖計畫，於圖書館原址重建，並規畫將地上停車場地下化，該年獲教育部及交通部經費補助約5.3億元，市府自籌9.4億元，中央與地方合力挹注共14.7億元，2020年上網招標，期間因台積電等大廠紛紛擴廠，造成營造業大缺工，加上原物料價格大漲，工程歷經12次流標，於前年10月開工。

民眾反映，總圖工程開工至今約兩年，已搭起圍籬許久，相較隔壁竹縣的縣立圖書館預計在明年開館，不曉得竹市何時才有完整圖書館總館。

針對目前總圖施工進度，以及有哪些困難待克服，對此，文化局說，新竹市圖書館新總館的工程於2022年10月26日開工，由於工區內原舊管線複雜，開工後立即開始處理相關的管線遷移。現在正在進行地下室B1的柱牆梁板封模和B1F的柱牆配管等工項。預計將於2026年底完工，並於2027年中後開館，市府已要求營造廠持續推進工程進度，也定期召開會議加強進度管控。

文化局表示，新竹市圖書館新總館為竹市重大文化建設之一，為地上四層地下二層的建築體，樓地板面積約一萬平方公尺，較舊總圖書館約大上三倍，在空間機能規畫上，以打造一個科技化、分眾化、舒適化，符合現代生活美學、功能完善的現代化圖書館為目標，並依據不同年齡層讀者屬性設有兒童、青少年、樂齡閱讀區、視障學習區及新竹學專區，以及展覽空間、討論室、數位學習區等多功能區域。

圖書館 文化局 新竹

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