轟隆雷聲嚇得柴柴竄逃離家 龜山警調監視器尋回

「警察先生拜託幫忙，『小犬黑皮』午後被雷嚇到跑不見！」昨深夜11點，翁姓男子心急如焚地到桃園市龜山警分局龜山派出所求助，表示狗兒子黑皮當時嚎叫幾聲就不見狗影，全家出動找幾小時未果；張姓警員也是汪星人同好，熱心調閱多處影像，今凌晨終於看到黑皮帶回牠，讓翁家人與愛犬在警所團聚。

龜山分局說，翁男昨夜衝到龜山所求助，表示狗兒子黑皮下午被雷陣雨的打雷巨大聲響嚇到，突然暴衝跑出光安街的住處不見蹤影，親友們到處找黑皮時，遇路過民眾表示，半小時前曾在楓樹國小附近看見1隻小柴犬逗留，親友循線在周遭找了快4小時仍未見，他沒辦法只好來拜託警方。

龜山所警員張士文了解翁家愛犬走失過程，積極調閱由翁家出入口沿線的監視器畫面，發現黑皮傍晚曾出現在忠義路一段的馬路上亂竄，雖然離翁男報案求助之際已時隔快10小時，由於張員也是愛狗人士，擔心黑皮會遭往來車輛路殺。

今天凌晨交班後，前往監視器看到的地點忠義路去找，耗費大半小時，果然皇天不負有心人，讓張員在忠義路一段56號對面路邊草叢發現體力透支，累得倒地休息的黑皮，將牠帶回警所安置，並通知翁男；黑皮一見爸比和媽咪來接牠，搖著尾巴撲過去，翁家人緊摟著跳動不停地黑皮開心得很，同時很感謝警方協助。