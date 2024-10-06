桃園虎頭山園區委外虧損 張善政拚轉型

桃園市虎頭山創新園區在前市府時期委外營運、代管，衍生4年虧1.5億元，審計處也查核收支損益難平，去年底營運管理合約到期後，市長張善政團隊檢討找活路，市府經發局改採標租方式，終於在日前有廠商得標。民代建議市府尋求桃園重點優勢產業合作，加速園區轉型。

虎頭山創新園區2019年啟用，占地4.7公頃。桃園市審計處去年3月追查前年營運情形，發現收入僅427萬餘元，但成本多達1364萬元，尤其委託廠商辦理智慧車輛及資安物聯網等實證平台建置與營運計畫費用陸續投入1億3760萬元，2022年又投入390萬元，收入雖增加，仍難損益平衡。

市議員張碩芳說，依審計處最新報告，2023年營運支出及委外營運成本達1億7392.9萬元，累計虧1.5億元，市府要重視虧損問題設法增加營收，引入促參獎勵與桃園市重點優勢產業合作，推動園區轉型計畫，不要再像前市府持續虧損。

市府經發局指出，虎頭山創新園區改採標租，日前由科技公司佳世達得標，業者必須提出招租使用計畫，在可使用的8棟建築，要達到至少6成出租率，若租率更高，1年預估有100多萬元收入。

至於園區內的K基地未在標租OT範圍內，市府有意規畫BOT興建研發大樓，經發局指出，目標設置科技研發中心「大帶小」，由科技公司邀集合作伙伴研發產品，創造更高的產值。