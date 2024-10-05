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設計導入傳統宮廟 意外拯救廟斷裂雕刻

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
設計導入傳統場域，桃園市龍潭區龍元宮人神共創的痕跡成果發表。圖／桃園市府提供
設計導入傳統場域，桃園市龍潭區龍元宮人神共創的痕跡成果發表。圖／桃園市府提供

設計導入傳統場域，桃園市龍潭區龍元宮人神共創的痕跡成果發表，桃園市副市長蘇俊賓今出席表示，龍潭是桃園的文化與文學首都，歷史悠久的龍元宮在200周年前夕展開改造工程，藉由保留傳統工藝並導入當代美學設計理念，讓長輩與年輕世代在傳統與現代間相互對話、交流及學習，激盪出美麗的火花。桃園已經成功爭取在2026年舉辦「台灣設計展」，到時會有更多類似的成功案例在桃園被全世界看到。

蘇俊賓說，台灣許多寺廟的建築雕琢工藝細膩瑰麗，但為免於遭到破壞，大多加裝保護措施，往往無法親近，龍元宮的龍柱與御路也曾如此。在創新與傳統之間，總難免有一些拉扯與掙扎，龍元宮的跨世代合作是一個非常好的案例。

幾個月前，龍元宮的主殿階梯上的御路蟠龍雕刻，暫時卸下了保護的欄杆，才發現原來這麼美，更意外找到龍頭的水柱斷裂，這麼多年來大家居然都沒發現，找了專業的藝師修復完成，而在這過程中，不但有傳承、有現代、有新、有舊，也原汁原味的完整保留了在地鄉親對五穀爺的虔誠信仰。

「本次計畫是台灣設計史上的重要一頁」，蘇俊賓指出，長輩得以了解年輕世代如何透過新觀念、新設計回歸當初建立寺廟的初衷，同時也是新世代向前輩學習傳統宮廟民俗文化的重要契機，透過互相學習的過程傳承台灣宮廟文化。

蘇俊賓說，本次的成果發表也是2026台灣設計展在桃園的先導活動，他也希望將龍元宮此次設計導入傳統場域的成功案例，推廣到更多市府相關單位，藉由舉辦台灣設計展的過程，開發更多大家習以為常的場域或建築，導入更多精彩的設計元素。

設計導入傳統場域，桃園市龍潭區龍元宮人神共創的痕跡成果發表。圖／桃園市府提供
設計導入傳統場域，桃園市龍潭區龍元宮人神共創的痕跡成果發表。圖／桃園市府提供

桃園 蘇俊賓

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