新竹也有「天后」駕到 媽祖駐駕巨城廣場信眾擠爆

國寶級天后江蕙今天在大巨蛋為國慶晚會獻唱，新竹巨城也有「天后」駕到，「2024竹塹媽祖文化祭」今天迎來活動壓軸祈福遶境活動，隊伍從新竹孔廟出發，途經駐駕巨城廣場，眾多信徒將巨城廣場擠得水洩不通，展現出「天后」媽祖超高人氣。

新竹市代理市長邱臣遠今天偕同內天后宮董事長林振森、新竹都城隍廟管理人鄭來聖、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、北港朝天宮董事長蔡咏鍀共同出席「點起馬炮」儀式，並扶轎同行。

邱臣遠指出，總長8.4公里的徒步遶境路程，信眾每一步皆走過舊城的心靈信仰，並領略新竹喜新念舊的城市樣貌，感謝媽祖庇佑讓遶境圓滿順利。今年的竹塹媽祖文化祭在走讀旅行、集章闖關與祈福遶境的催化下，讓民眾用不同的步伐與竹塹深度連結，閱盡家鄉事，共同響應這場歷史悠久並深富文化內涵、地方特色及民俗意義的活動。

邱臣遠表示，媽祖文化在全國各地都有信徒與信仰，更是反映媽祖文化安定人心、心靈寄託的重要性，台灣身為海島，新竹又有北台灣第一處開啟歷史洪流的淵源，更加重視海神媽祖的文化傳承。

邱臣遠說，去年市長高虹安責成民政處首次舉辦竹塹媽祖文化祭獲得熱烈迴響，今年活動更精采，除了有竹塹四大媽祖廟新竹天后宮、長和宮、新竹內天后宮與香山天后宮的協力推廣，更由內天后宮邀請北港媽、新港媽與大甲媽一起來祈福遶境為新竹加持，只要是喜愛媽祖文化的信徒與民眾，都可以用自己的方式，恭迎聖駕，參與這次擴大的祈福遶境活動。

民政處長施淑婷今天也跟隨邱臣遠於府前廣場設置香案接駕，一同參與壓軸場的媽祖盛事。施淑婷表示，民眾在8.4公里的路程中，除了有媽祖賜福、財神賜財外，也可以在新竹市區內各自的方式延續媽祖的行腳足跡，包含品嘗媽祖廟周邊廟埕外的特色小吃、走訪與媽祖歷史同行的特色建築等，一起當媽祖文化的小芽苗，落實城市行銷。