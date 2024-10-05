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親摘玉蘭花、削甘蔗榨汁 民進黨微旅行帶青年玩遍香山

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨新竹市黨部今天舉辦「Team Taiwan青年營」香山走讀，帶領學員踏進香山溼地、親摘玉蘭花、削甘蔗皮榨汁、品嚐茄苳在地料理、觀察五花八門的蟹類。圖／民進黨新竹市黨部提供
民進黨新竹市黨部今天舉辦「Team Taiwan青年營」香山走讀，帶領學員踏進香山溼地、親摘玉蘭花、削甘蔗皮榨汁、品嚐茄苳在地料理、觀察五花八門的蟹類。圖／民進黨新竹市黨部提供

民進黨新竹市黨部今天舉辦「Team Taiwan青年營」香山走讀，帶領學員踏進香山溼地、親摘玉蘭花、削甘蔗皮榨汁、品嚐茄苳在地料理、觀察五花八門的蟹類，以「五感」體驗香山人的真實生活。有學員分享：「原來家鄉就是待越久感覺越不一樣的地方！」

民進黨新竹市黨部主委、市議員施乃如指出，有別於其他縣市的政治營隊找來全國知名的講者當作營隊亮點，新竹市黨部主打「在地認同」，實際走讀香山在地建設，告訴大家「選對人」真的很重要。

施乃如舉例，像是前市長林智堅執政期間落成啟用的茄苳市民活動中心、海山漁港觀景台、那魯灣文化聚落、賞蟹步道等等，都讓香山的山海資源更豐富，林智堅任內開創，現在持續辦理的「香山溼地藝術季」，更是打開香山的知名度。

陳同學說，今天是他第一次造訪香山濕地、賞蟹步道，真正用手去觸摸、用眼睛觀察、用耳朵聽香山人分享故事，看到一台台遊覽車載觀光客到賞蟹步道參觀，很訝異此處居然這麼受歡迎，生態保育也做的很好。

楊先生表示，原來香山除了種茶花和荔枝，還可以種植玉蘭花和甘蔗，今天他還親自體驗削甘蔗皮、榨甘蔗汁，是非常新奇、有趣的經驗。

施乃如表示，除了今天的香山場，10月19日還有第二場次「夢回舊城場」，民進黨新竹市黨部會帶領大家探索舊城區的地景政治，認識建築物背後所隱藏的歷史真相，包括新竹火車站、東門城、新竹州圖、旭橋（成功橋）以及東門市場、鴻安堂中藥房等。

施乃如說，即日起歡迎18至40歲青年朋友報名參加，更多報名資訊與活動說明，請詳閱活動報名頁

新竹 施乃如 民進黨 甘蔗

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