考驗技術！忠貞市場附近道路瓶頸 雙黃線過長易違規

桃園市平鎮區中山路往貿東路方向，因瓶頸道路路幅縮減，導致汽機車行經時容易壓到雙黃線遭開罰，希望相關單位改善並盡快拓寬瓶頸道路。平鎮區公所表示，將於10月底前塗銷3公尺雙黃線，並設置人行綠鋪保障民眾安全。

市議員舒翠玲表示，鄰近忠貞市場周邊的忠貞里上的中山路銜接貿東路的路段，從雙向各一線道14公尺，變成僅約4公尺寬的小巷弄，不僅用路人往來會車不易，還容易壓到雙黃線就被開罰。

舒翠玲說，先前實際會勘發現雙黃線過長，才讓民眾經過時會壓到，希望相關單位改善，而中山路56號旁人行道鋪面外也常有機車會停放，地方也希望增加人行鋪面及紅線，增加用路人安全。

舒翠玲表示，中山路沿線有約20戶住戶，大約1970年時，自己蓋房子在公家的地上，先前也一直想要溝通拓寬道路，不過就會影響到當地做生意的居民，加上有2戶會直接房子不見都變馬路，因此這個問題難解，還是希望相關單位能盡速處理解決。

平鎮公所說，經與相關單位現場勘查，中山路44號前因道路縮減，車輛行駛道路縮減路段常跨越雙黃線，造成隱形違規，討論後決議雙黃線將塗銷3公尺，以利車輛通行。

平鎮公所表示，中山路與中山路56號前新繪設一組行人穿越線，以利行人穿越馬路；中山路48號附近標線型人行道多繪設90公分加10公分紅線，以利行人通行，預計等天氣穩定10月下旬完成。之前有詢問過瓶頸拓寬的意願，不過住戶未過半同意拓寬，將持續努力。