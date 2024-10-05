桃園國慶「這3處」升旗 感受濃濃眷村味

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聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市眷村文化節已邁入第24年，今起至10月20日，運用不同的角度把榮民弟兄對台灣的貢獻，及保衛中華民國等點滴一一呈現。圖／桃園市政府提供
桃園市眷村文化節已邁入第24年，今起至10月20日，運用不同的角度把榮民弟兄對台灣的貢獻，及保衛中華民國等點滴一一呈現。圖／桃園市政府提供

桃園市眷村文化節已邁入第24年，今起至10月20日，運用不同的角度把榮民弟兄對台灣的貢獻，及保衛中華民國等點滴一一呈現，適逢國慶日，也將於當天上午9點於馬祖新村、龜山眷村故事館及10點於忠貞文化園區舉行升旗活動。

桃園市長副市長蘇俊賓今上午出席2024眷村文化節開幕活動表示，市府持續發揮「眷村鐵三角」的魅力，藉由地景藝術節、太武藝術季，及國慶日前夕的眷村文化節，將中壢馬祖新村、大溪太武新村以及龜山憲光二村的各項活動，串聯其他眷村社區表演。

蘇俊賓說，眷村文化是重要資產，文化節透過多元視角，將榮民弟兄對台灣的貢獻，及其保家衛國的精神及文化呈現出來。這次眷村文化節特別選在國慶日前夕開幕，除向曾經保衛國家的國軍弟兄表達感謝之意，也希望能藉此向全台灣、全世界宣傳桃園豐富的眷村文化。

蘇說，台灣不僅有閩南美食、客家美食，還有大陸各省市的美食，有山東餃子、東北酸菜鍋、雲南米干及米線，這些中華文化最精彩的部分都濃縮在台灣，而其背後最重要的關鍵因子即是眷村文化，希望桃園眷村文化節能在各界的努力與市府的支持之下，一年比一年精彩。

文化局表示，眷村文化節於10月5日至10月20日登場，為期16天，以「共創、記憶活化、解密眷村」三大核心，來探討並發掘桃園眷村文化的豐富面向，規畫有踩街、表演、走讀、美食、展覽、市集、工作坊、象棋比賽，及升旗典禮等超過70場主題活動。

桃園市眷村文化節已邁入第24年，今起至10月20日，運用不同的角度把榮民弟兄對台灣的貢獻，及保衛中華民國等點滴一一呈現。圖／桃園市政府提供
桃園市眷村文化節已邁入第24年，今起至10月20日，運用不同的角度把榮民弟兄對台灣的貢獻，及保衛中華民國等點滴一一呈現。圖／桃園市政府提供
桃園市眷村文化節已邁入第24年，今起至10月20日，運用不同的角度把榮民弟兄對台灣的貢獻，及保衛中華民國等點滴一一呈現。圖／桃園市政府提供
桃園市眷村文化節已邁入第24年，今起至10月20日，運用不同的角度把榮民弟兄對台灣的貢獻，及保衛中華民國等點滴一一呈現。圖／桃園市政府提供

客家美食 眷村

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