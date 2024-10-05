新竹寶山鄉人口成長快速垃圾爆量 二手物交換市集拚垃圾減量

新竹縣寶山鄉因人口快速成長，造成垃圾量也不斷提升，逐漸形成垃圾爆量問題，為了減少垃圾量，鄉公所日前也舉辦二手物交換市集，希望鼓勵鄉親舊物利用，將用不到的好物拿出交換，不僅惜物不浪費，也能讓垃圾減量。

寶山鄉長邱振瑋表示，寶山鄉戶籍人口約1.5萬人，不過因為竹科人口遷入原因，尤其台積電在寶山鄉擴廠帶動經濟發展，不僅常住人口已經超越戶籍人口，且整體人口還在不斷上升，雖然帶來地方繁榮發展，卻也衍生垃圾增量問題，公所不得不提早重視垃圾問題。

邱振瑋指出，清潔隊在收垃圾時發現，不少民眾常將不少品項還非常新，甚至全新的物品丟棄，不少都是因對新鮮事物的追求、潮流文化的風潮，而一時興起採買，但之後用不到又不得不丟棄，這種浪費若能透過交換，找尋新主人使用和利用，相信能讓垃圾量減少，也能惜物不浪費。

日前寶山鄉公所即舉辦舊愛換新寶二手物交換市集，吸引不少寶山居民參加，就連邱振瑋都親自前往參觀，還成功交換到一直想要的不鏽鋼烤肉串插組。他提到，盼透過活動建立民眾環保觀念。同時舊物循環再利用，也能再創產品的經濟價值，並達垃圾減量目的。

寶山鄉清潔隊長徐旭輝表示，鄉公所積極推動垃圾分類及資源再利用工作，還舉辦了多場回收兌獎、摸彩的活動，讓民眾用3C產品兌換衛生紙或垃圾袋，能更落實垃圾分類及減量，減低焚化爐負擔，希望鄉親落實源頭垃圾減量，減少一次性容器，包含保麗龍垃圾袋和餐具，讓環境更好。