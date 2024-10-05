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楊頭高架擬建2座隧道 湖口隧道將成為國道1號最長隧道

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
湖口隧道向南出隧道後，將以轉接道銜接國道1號竹北路段。記者巫鴻瑋／攝影
湖口隧道向南出隧道後，將以轉接道銜接國道1號竹北路段。記者巫鴻瑋／攝影

國道1號楊梅頭份高架正進入設計階段，中途經新竹湖口路段時，將以前後2座隧道截彎取直穿過湖口後山及湖口營區下方，不僅總長度將超過3公里長，還將成為國道1號最長隧道，預計工程將隨主體工程在2026年動工，完工後將縮短楊梅至竹北間距離。

設計中的楊頭高架隧道段，將分別以「湖新隧道」及「湖口隧道」穿山而過，其中湖新隧道長度約200公尺，將穿越湖口後山的湖新路下方，接著由北向南出隧道後將以高架橋跨越糞箕窩溪，再進入長度達3公里的「湖口隧道」。

湖口隧道南下線及北上線預計都將超過3公里長，其中北上隧道將達3160公尺，南下隧道更將達到3300公尺，湖口隧道將成為未來國道1號中最長的隧道，將成為僅次於國道5號雪山隧道（12.9公里）及彭山隧道（3.8公里），全台灣第3長的高速公路隧道。

高公局指出，隧道是採雙孔單向設計，南北隧道都是各3車道，計畫路線將截彎取直以隧道型式由國防部湖口訓練場下方通過，截彎取直後，國道1號湖口高架路段將比平面主線縮短3公里，減少行車距離，且因是以隧道穿越，不會造成大量土地被切割破壞，可降低對當地環境及土地使用的影響。

湖口隧道預計將在2026年隨高架工程動工同時開挖，因過去已經有高鐵湖口隧道的開挖經驗，因此國道1號湖口隧道可能也將採取與高鐵隧道一樣的開挖工法，將以機械開挖施工，不採取鑽炸，減少震動及噪音，預計2033年之前就會貫通。

國道1號湖口隧道將穿越軍方湖口訓練場下方，截彎取直通過湖口路段。圖／高公局
國道1號湖口隧道將穿越軍方湖口訓練場下方，截彎取直通過湖口路段。圖／高公局

國道 高架橋

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