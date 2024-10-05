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桃園汙水用戶接管同時接瓦斯管實作 荷包至少省6千元

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
欣桃瓦斯公司配合汙水工程用戶接管進場施作。圖／水務局提供
欣桃瓦斯公司配合汙水工程用戶接管進場施作。圖／水務局提供

桃園市政府水務局為提供更優質的便民服務，今年8月起與欣桃天然氣公司、泉鼎水務公司合作，選定兩條後巷執行汙水管用戶接管工程時，示範一併安裝天然瓦斯管線，日前完工估計讓用戶省下至少6000元。

水務局說明，因工程整合省下的施工成本會全數回饋給用戶，每戶因而少繳6000至7500元不等的瓦斯管線安裝費用，同時提升汙水下水道及天然瓦斯的接管率，為桃園市民、欣桃天然氣公司及桃園市政府創造3贏。

水務局指出，汙水下水道及天然瓦斯用戶都要辦理接管工程，為降低重複開挖對民眾生活造成影響與不便，水務局於今年6月拜訪欣桃天然氣公司，研商接管工程整合方式，雙方達成施工的共識，也決定把省下的瓦斯管線安裝費用，由該公司全部回饋給用戶。

雙方8月於中壢選定新生路548巷11弄單號側、新生路548巷11弄6衖雙號側、新生路548巷11弄6衖單號側與中壢區華夏路雙號側，由泉鼎水務辦理汙水用戶接管時，整合欣桃天然氣公司一併進場埋設瓦斯管線，不僅有效縮短工期，節省工程經費，也將施工過程對民眾的影響程度降到最低，更重要的是瓦斯管線安裝費用明顯減少，提升民眾接管的意願，試辦成果相當良好。

欣桃表示，與水務局共同完成2條後巷接管，因工程整合所減少的施工費用，全部回饋於接管用戶，民眾非常有感。水務局強調未來會再積極選定合適的後巷，於辦理用戶汙水接管說明會時，邀請欣桃派員到場說明瓦斯管埋設、施工費用等資訊，讓民眾了解後巷汙水接管時可一併申裝天然瓦斯，有效提升汙水下水道及天然瓦斯的接管率，為桃園市民創造更便利移居的生活環境。

中壢 桃園

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