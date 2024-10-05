桃園虎頭山創新園區因前朝累虧上億 張善政拚轉型

桃園市虎頭山創新園區前市府委外營運、代管，衍生4年虧1.5億元，去年底營運管理合約到期，張善政團隊檢討找活路，經發局表示改採標租方式後，日前由科技公司佳世達得標，業者必須提出招租使用計畫，在可使用的8棟建築，要達到至少60%的出租率，如果租率更高，一年可以有100多萬元收入。

經發局指出，虎頭山創新園區有4.7公頃，其中K基地有意規畫BOT興建研發大樓，與上述標租的OT不同，希望能在這裡設置科技研發中心「大帶小」，科技公司邀集合作伙伴在這裡研發產品，創造更高的產值。另外，這次標租案不包括多功能場館及其他兩棟建築，這些建築因為市府相關單位使用率高，不在招租範內。

市議員張碩芳表示，虎頭山創新園區2019年啟用，按審計處的報告，2023年營運支出及委外營運成本達1億7392.9萬元，累計虧1.5億，市府要重視虧損問題設法增加營收，引入促參獎勵與桃園市重點優勢產業合作，推動虎頭山創新園區轉型計畫，不要再像前市府持續虧損。

審計處去年3月追查虎頭山創新園區前年營運情形，就發現營運收入為427多萬元，但各項營運管理成本（含委外）1364萬元，營運淨損937萬多元，前市府委託廠商辦理智慧車輛及資安物聯網等實證平台，建置與營運計畫費用，至2021年底連同建置成本共投入1億3760萬元，2022年又投入390萬元，收入雖增加，仍難以達到損益平衡。