新竹人注意！10月11日起竹市東、北區及竹北大停水10小時

新竹市民注意！台灣自來水公司第三區管理處為穩定大新竹地區供水，辦理「新竹二場送竹北、新竹系統分流工程」，10月11日21時至10月12日7時止，新竹市東區和北區與竹北市停水10小時，提醒民眾提早儲水備用，並配合節約用水。

台灣自來水公司指出，10月11日21時至10月12日7時止停水區域範圍包括新竹縣竹北市新崙里、溪州里、聯興里、新社里、新國里、麻園里、中崙里、北崙里、文化里、福德里、興安里、斗崙里、竹仁里、新庄里、新港里、白地里、泰和里部分地區及竹北里部分地區。

新竹市包括東區中正里、光復里、前溪里、千甲里、埔頂里、建功里、復中里、復興里、文華里、東勢里、東門里、武功里、水源里、立功里、親仁里、豐功里、軍功里、錦華里、關帝里。

新竹市北區，包括中央里、中寮里、中山里、中興里、仁德里、光田里、光華里、北門里、南寮里、古賢里、士林里、大同里、康樂里、文雅里、新民里、武陵里、水田里、湳中里、湳雅里、福林里、舊港里、舊社里、西門里、金竹里、金華里、金雅里、長和里。

降壓地區包括新竹市東區三民里、南市里、南門里、成功里、振興里、東園里、榮光里、福德里、育賢里。北區中雅里、南勢里、台溪里、境福里、客雅里、崇禮里、新雅里、民富里、潛園里、石坊里、磐石里、育英里、興南里、西雅里。

台灣自來水公司提醒，受停水影響住戶，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，若未關閉恐造成馬達空轉產生高溫，嚴重恐釀成火災、不僅如此，供水管網產生負壓吸入汙水，也會危害用水衛生安全。

此外，若建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，避免虹吸汙染發生。