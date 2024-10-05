限量1200份國旗風車 新竹縣照例辦升旗典禮慶雙十國慶

新竹縣政府為慶祝雙十國旗，今年同樣將在10月10日當天上午，在縣政府前廣場舉辦雙十國慶升旗典禮，為了吸引更多民眾及家長都能帶著孩子前來參與，新竹縣政府今年準備了1200份國旗風車要發放給前來參與的民眾，風車以青天白日滿地紅旗設計，特別有國慶氛圍。

新竹縣長楊文科表示，雙十國慶升旗典禮是為了慶祝中華民國生日，除邀請各鄉鎮市公所、單位團體參與外，更期望鄉親闔家大小參與，還可欣賞精彩表演，親子一起體驗可愛彈珠台及打卡牆。

新竹縣政府雙十國慶暨升旗典禮活動將在10月10日上午7時30分於府前廣場舉行，今年國慶升旗典禮活動同樣邀請多個地方社團前來表演，包含忠信學校戰鼓社、新竹縣新豐鄉天天開心協會及竹東高中韓國流行舞蹈社等單位都將在典禮上演出。

新竹縣政府表示，今年發放的國旗風車，是以國旗元素為設計，風車扇葉是國慶紅，中心則有青天白日的國徽，此外民眾前來拿國旗風車，也能順便領到白米、環保袋，縣府準備了1200份，預計上午6點50分開始發放號碼牌，7時開始依號碼牌領取國慶紀念品。