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加強導護志工站崗安全 苗縣補助125萬餘元採購裝備

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
辛苦的學校交通導護人員，多由校內老師及熱心家長組成，是校園安全的第一線守護者，縣府今年度共補助125萬餘元採購相關執勤裝備。圖／苗栗縣政府提供
辛苦的學校交通導護人員，多由校內老師及熱心家長組成，是校園安全的第一線守護者，縣府今年度共補助125萬餘元採購相關執勤裝備。圖／苗栗縣政府提供

有鑑於各級學校交通導護人員部分裝備老舊或不足，苗栗縣政府113學年度補助各級學校交通安全教育教學教具暨導護志工執勤裝備經費共125萬餘元；另外，和泰汽車則捐贈苗栗縣共計1480套導護志工裝備反光背心及指揮旗，盼能加強導護志工站崗安全，以維護學童交通安全。

縣府表示，今年度辦理學校交通安全教育教學教具暨導護志工執勤裝備採購計畫，調查學校需求並購足所需裝備，補助項目有指揮棒、膠盔、導護帽、哨子、伸縮旗、三角錐筒、雨衣…等等，同時也補助學生騎乘自行車所需安全裝備，包含腳踏車安全帽、腳踏車鋼圈反光片及腳踏車前燈，共計125萬餘元。

和泰汽車自2011年起，每年輪流捐贈全台國小導護志工裝備，113年度也補助苗栗縣共1480套警用等級反光背心及指揮旗。

腳踏車 自行車 苗栗縣

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