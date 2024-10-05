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金牌好攤-桃金餃登場 張善政說故事邀市民傳統市場挖寶

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園金牌好攤活動今天登場。記者鄭國樑／攝影
桃園金牌好攤活動今天登場。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今日上午到桃園區新永和市場，參加金牌好攤開幕及市場感恩回饋起跑，現場還有「桃金餃」票選美味水餃競賽，桃園市知名水餃齊聚，吸引許多人專程來比較、選購，還參加票選有機會抽家電用品。

張善政致詞時回憶小時候，媽媽常帶著他逛傳統市場，後來搬家，隔幾年有機會再回來逛市場，攤販都喊得出媽媽名字打招呼，很溫馨很有人情味。張善政說傳統市場有許多寶藏美食，更富有濃濃的人情味，他鼓勵大家都逛傳統市場，市政府會將市場各種「寶物」介紹給桃園市民，今年以市場內常見的水餃為主題，辦理「金牌好攤–桃金餃」年度主題評選活動，將由評審委員選出桃園最具特色的生鮮水餃，鼓勵市民朋友藉此機會，挖掘更多桃園傳統市場裡的好滋味。

張善政指出，傳統市場商品多樣、價格實惠，更有人情味，是一個值得「挖寶」的好地方，期盼透過活動的舉辦，鼓勵市民朋友多多至傳統市場採買，品嘗傳統市場裡的各種美味，讓桃園在地傳統市場更蓬勃發展。

經發局表示，今年桃園金牌好攤召集桃園市集名攤，並串聯新北、台北水餃攤，共計25攤傳統市場明星攤商進駐，其中10家桃園不同市場的手工水餃攤位競逐「金牌好攤–桃金餃」，邀請國宴主廚阿發師、職人麵點師傅陳聖天、知名美食部落客大口老師，與100位民眾試吃員組成評鑑團一同評分，選出金賞、銀賞、銅賞金牌水餃。

經發局、新永和市場管委會會長許輝仁說明，配合金牌好攤活動市場同步推出感恩回饋系列活動，今日開還規畫出「舊永和市場特展」，希望藉由舊市場景物及人文照片的主題展覽，喚起老桃園人共同的生活記憶；此外，「滿百摸彩大方送」活動也同時開跑至26日，只要在新永和市場攤位單筆消費滿200元，即可獲得摸彩券1張，有機會抽中最大獎55吋電視，27日辦「紅包抽抽樂」活動，當天至新永和市場消費不限金額，就能憑購買的商品或憑證參與紅包抽抽樂，參加者有1次機會可獲得100元至1000元不等的買菜金，使用期限至11月底，活動資訊詳情可至「桃好您的心」臉書粉絲專頁查詢。

市議員陳美梅、于北辰、新永和市場自治會會長許輝仁、南門市場自治會會長鄭秀美、東門市場自治會會長楊俊杰，以及台北市水源市場自治會會長林素如都出席活動。

桃金餃競賽看見傳統市場知名店第3代年輕一輩接棒，依然美味還更有特色。記者鄭國樑／攝影
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龍潭公有市場的水餃攤位人氣相當高。記者鄭國樑／攝影
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張善政為每一個參加桃金餃的攤位加油打氣。記者鄭國樑／攝影
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傳統市場 張善政

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