竹市慈雲路橋下停車場新建金屬護欄 駕駛：擋住來車視線

新竹市慈雲路是進入新竹科學園區的重要路廊之一，每天上午尖峰經慈雲路的車流約6500輛。不過近來有民眾發現，慈雲路橋下的停車場兩側新建了金屬護欄，造成穿越橋下的車輛視線被擋到。交通處表示，將研議進行金屬護欄高度調整。

新竹市政府近2年已陸續完成危險路口改善，包括茄苳景觀大道沿線四大路口、海山港路、龍山東路、北大路與民生路口、高峰路拓寬、光復路行人友善升級計畫首部曲、富禮國中通往中華路5段道路工程、慈濟路及關新路延伸段通車、西大路地下道汽車禁止左右轉林森路等。

其中慈雲路為紓解進入竹科車潮、確保慈雲路有足夠儲車空間，原設計的號誌周期為300秒，今年1月東科路通車後，慈雲路及介壽路車流均減少，已將周期降至240秒，而慈雲路橋下由於停車場為開放空間，經常有民眾為了方便而違規穿越道路，導致駕駛人閃避不及而發生事故，因此也設計金屬柵欄，避免行人穿越。

最近有民眾發現，經過慈雲路橋下時，因停車場兩側新建了金屬護欄，往Costco方向看左側來車時，穿越橋下的車輛的視線被影響；往竹科方向在橋下等待直行車通過時，因角度關係，鏤空的欄杆看起來像重疊在一起，右側視線也被金屬柵欄影響，影響駕駛注意右方來車。

民眾也附上行車記錄器畫面佐證，表示實際上駕駛看到的高度會更低，建議相關單位想想蓋這些金屬欄杆的必要性是什麼，是為了避免停車場的人隨意穿越馬路？雖重視用路人的安全很重要，但若影響行車視線也很危險，「不要等到意外發生才再處理已經晚了」。

新竹市交通處表示，由於慈雲路橋下停車場為開放空間，經常有民眾為了方便而違規穿越道路，導致駕駛人反映不及而發生事故。為了維護用路人安全，市府在慈雲陸橋下的停車場增設了柵欄，目的在引導民眾至行人穿越道安全通過馬路。

交通處強調，針對民眾反映迴轉道處柵欄高度影響視線的問題，交通處將納入評估，研議進行該處高度調整，以確保行車視線的安全。