雪見、觀霧遊憩區今起開放入園 3條登山主線也放行

山陀兒颱風已逐漸遠離台灣，雪霸國家公園管理處的雪見、觀霧遊憩區，今（5日）起開放入園，恢復部分登山步道活動，但司馬限林道26.6K處因落石坍方尚待清理，東洗水山、北坑山步道則持續封閉，請遊客注意。

雪管處指出，雪見遊憩區目前聯外道路司馬限林道5.3K-23.7K全線通行，但因颱風過後土石鬆軟，請遊客留意道路最新狀況。另外，司馬限林道26.6K及26.8K因落石坍方，須待天候放晴，挖土機才能順利進場清運；東洗水山、北坑山步道仍封閉暫停進入。

登山路線部分，5日起也開放雪山主峰線、武陵四秀線、大霸線；志佳陽線、雪劍線、雪山西稜線、聖稜線、大霸北稜線等其他路線仍暫不開放。

雪管處表示，颱風過後山區仍有大雨及豪雨的可能性，請山友於入園時注意環境狀況，以維護登山安全，若遇新崩塌危險路況請即撤返，並請協助回報林道及步道狀況，以利後續災修作業。