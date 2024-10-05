快訊

楊繡惠直播被評「活該被罵」 淡定回「愛罵就去罵」：播出後就知道了

江蕙今國慶登場 彩排到凌晨「徹夜未眠」服裝搶先知！

隱私不保？哈佛學生實測Meta雷朋智慧眼鏡 掃描路人竟能獲取個資

聽新聞
0:00 / 0:00

雪見、觀霧遊憩區今起開放入園 3條登山主線也放行

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
雪霸國家公園雪見遊憩區司馬限林道26.6K及26.8K有明顯落石坍方，尚待機具進入清理。圖／雪管處提供
雪霸國家公園雪見遊憩區司馬限林道26.6K及26.8K有明顯落石坍方，尚待機具進入清理。圖／雪管處提供

山陀兒颱風已逐漸遠離台灣，雪霸國家公園管理處的雪見、觀霧遊憩區，今（5日）起開放入園，恢復部分登山步道活動，但司馬限林道26.6K處因落石坍方尚待清理，東洗水山、北坑山步道則持續封閉，請遊客注意。

雪管處指出，雪見遊憩區目前聯外道路司馬限林道5.3K-23.7K全線通行，但因颱風過後土石鬆軟，請遊客留意道路最新狀況。另外，司馬限林道26.6K及26.8K因落石坍方，須待天候放晴，挖土機才能順利進場清運；東洗水山、北坑山步道仍封閉暫停進入。

登山路線部分，5日起也開放雪山主峰線、武陵四秀線、大霸線；志佳陽線、雪劍線、雪山西稜線、聖稜線、大霸北稜線等其他路線仍暫不開放。

雪管處表示，颱風過後山區仍有大雨及豪雨的可能性，請山友於入園時注意環境狀況，以維護登山安全，若遇新崩塌危險路況請即撤返，並請協助回報林道及步道狀況，以利後續災修作業。

國家公園 山陀兒颱風 落石 豪雨 雪霸

延伸閱讀

陳水扁住院！自爆「動刀切除腫瘤」送化驗中 網友祝福

沒在怕！台菜店颱風後「路樹壓招牌」仍坐滿客人 網笑讚：高雄人的韌性

颱風剛過中共機艦再次現身 16機艦出海 國軍監控

颱風後帶來豐沛水量 嘉義縣2水庫近滿水位

相關新聞

限量1200份國旗風車 新竹縣照例辦升旗典禮慶雙十國慶

新竹縣政府為慶祝雙十國旗，今年同樣將在10月10日當天上午，在縣政府前廣場舉辦雙十國慶升旗典禮，為了吸引更多民眾及家長都...

加強導護志工站崗安全 苗縣補助125萬餘元採購裝備

有鑑於各級學校交通導護人員部分裝備老舊或不足，苗栗縣政府113學年度補助各級學校交通安全教育教學教具暨導護志工執勤裝備經...

金牌好攤-桃金餃登場 張善政說故事邀市民傳統市場挖寶

桃園市長張善政今日上午到桃園區新永和市場，參加金牌好攤開幕及市場感恩回饋起跑，現場還有「桃金餃」票選美味水餃競賽，桃園市...

竹市慈雲路橋下停車場新建金屬護欄 駕駛：擋住來車視線

新竹市慈雲路是進入新竹科學園區的重要路廊之一，每天上午尖峰經慈雲路的車流約6500輛。不過近來有民眾發現，慈雲路橋下的停...

雪見、觀霧遊憩區今起開放入園 3條登山主線也放行

山陀兒颱風已逐漸遠離台灣，雪霸國家公園管理處的雪見、觀霧遊憩區，今（5日）起開放入園，恢復部分登山步道活動，但司馬限林道...

中壢新明市場 議員促桃市府重建

桃園中壢新明市場大樓被鑑定為海砂屋，升格前已投2.8億元補強結構，但去年經檢測發現耐震強度未達標，補強得再花3億元，多名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。