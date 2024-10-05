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承載老桃園人回憶 東溪綠園道啟動再生

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園市都發局推動東溪綠園道再生計畫，8月起至明年4月持續透過辦活動等方式收集地方意見。記者鄭國樑／攝影
桃園市都發局推動東溪綠園道再生計畫，8月起至明年4月持續透過辦活動等方式收集地方意見。記者鄭國樑／攝影

桃園區市中心「東溪綠園道」是縣府時期和桃園公所，替東門溪加蓋營造出的行人通行空間，多年前曾蓋有市集商場，但遭逢大火祝融，重新整頓綠美化迄今。東溪綠園道承載許多老桃園人回憶，市府都發局最近啟動舊城再生行動，期待這座城市綠廊未來能迎來全新風貌。

東溪綠園道指的是東門溪行經市區加蓋的水域範圍，猶如隱身都市的生活祕境廊帶，要從靠桃園火車站的復興路往西穿過成功路、中山路到鎮撫街接朝陽公園才能窺見溪水風貌，最後匯入南崁溪。

時間再往前推，市區這段東門溪未加蓋前，在早年火車站前後還是稻田的時候，東門溪水位高時可以行舟來往南崁溪，而且溪水清澈，是家戶主要的洗衣場所，這是現在完全無法想像的景致。

桃園區公所指出，後因人口聚集房屋市集增加和水爭地，溪流縮減加上雨季曾氾濫成災，當時縣府和桃園公所把東門溪從復興路到鎮撫街加蓋，提供行人通行成東溪綠園道。

之後還曾規畫市集稱為「東溪商場」，不過違建跟著增加，直到一場大火燒掉商場，才重新綠美化整頓，但也屢見機車騎士常把這段廊道當捷徑、停車場，與原本構想行人專用的理想差了一大截。

桃園市都發局長江南志說，「東溪綠園‧舊城再生」行動將持續到明年4月，目標傾聽在地需求，包含綠廊設計、親子遊戲空間與停車問題等，希望再造東溪綠園道，豐富桃園區市中心城市記憶。

桃園 火車站 行人

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