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中壢新明市場 議員促桃市府重建

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
中壢新明市場大樓是海砂屋，多名議員要求盡快重建，並先蓋中繼市場安置攤販。記者鄭國樑／攝影
中壢新明市場大樓是海砂屋，多名議員要求盡快重建，並先蓋中繼市場安置攤販。記者鄭國樑／攝影

桃園中壢新明市場大樓被鑑定為海砂屋，升格前已投2.8億元補強結構，但去年經檢測發現耐震強度未達標，補強得再花3億元，多名議員昨要求市府重建。市府經發局指出，拆除重建初估花30億元，將朝促參方向因應，蓋中繼市場得花1.8億元，和國防部洽談用地中。

桃園市經發局昨天赴議會工作報告，多名議員關切老舊市場改建，尤其是新明市場大樓的改建規畫。因為新明市場近年屢傳漏水、水泥塊掉落，經發局去年再做氯離子檢測，發現耐震強度未達到國土署規定的標準，如果不拆要補強，初估還需3億元經費，最多再用10年。

市議員王珮毓說，新明市場海砂屋問題嚴重，不僅市場裡的公托被迫遷出，大樓牆面今年因地震破裂，要求市府根本解決問題。市議員謝美英、張曉昀、魏筠等人也提醒同步做好攤販安置。

市議員黃敬平說，大樓內還有公托、日照、勞動局、青年局新創等單位進駐，市府應協助公托和日照尋覓其他合適場地。市議員舒翠玲建議經發局傾聽地方需求、加強溝通，改造才會成功。

經發局長張誠說，市府傾向拆除重建新明市場大樓，粗估30億元，因為海砂屋可以增加30%容積率，研議以促參方式進行，並新建類似新永和市場的中繼市場，要花1.8億元。

副市長王明鉅表示，已經和國防部洽談中繼市場用地，後續市場重建將配合北側住宅區、商業區同步規畫，會同都發局一起討論，逐步推進。

中繼市場 國防部 議員

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