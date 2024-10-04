嘉市火車站前後廣場、湖子內監視器少 議員指恐成治安破口

嘉市部分民眾反映監視器調閱不到交通事故畫面，與監視器功能、設置密度、地點有關，人潮密集火車站前後出口外廣場、人口增加快速區段徵收區湖子內、劉厝，還有未設監視器的行人地下道、道路地下道等處，應增設監錄系統，嘉市議員王浩接獲民眾陳情，上午聯署提案，要求警局改善。市警局說，已規畫明年參酌轄區治安狀況，審慎評估建置。

王浩說，嘉市審計室報告指出，近3年運用錄監系統查獲刑案占全般刑案查獲數分別為19.06%、20.11%、27.54%，顯示警方建置錄影監視系統支援刑案偵查犯罪蒐證，已成為防止犯罪和維護治安重要工具。

嘉市刑案發生次數逾5次以上且未被錄監系統涵蓋，有湖美一路與健康十二路口等8處地點，有治安風險「湖美一路與健康十二路口，坐落湖子內區段徵收區，人潮密集區、人口增加徵收區監錄系統，應隨人口逐年增加，相對應增加錄監系統，由近3成刑案查獲效能來看，缺乏監視器地區易產生治安漏洞。

另行人地下道、道路地下道等，近年也有多起刑案發生，仍沒有監視器覆蓋，部分監視器夜視（遠紅外線）功能不佳，更導致調閱夜間畫面因不清楚無助於破案。火車站前後出口外廣場等地應增加監錄系統，汰換更新夜視（遠紅外線）功能不佳監視器，提升監視器良率。

警局說，9月完成治安要點錄監系統全面數位化，2002年起建置至今計687處、2684具鏡頭，建置密度每平公里44.7具，僅次於台北市及新竹市，覆蓋率全國第3，因應治安熱點，已規畫明年參酌轄區治安狀況等因素，審慎評估建置。