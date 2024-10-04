竹縣雙十國慶升旗 典禮活動邀民眾同歡

竹縣府將於10月10日辦「慶祝113年雙十國慶暨升旗典禮活動」，不僅有戰鼓演出，還設有大型古早味彈珠檯供體驗，也發放升旗紀念品包含米、環保袋及風車國旗，邀請民眾參與。

新竹縣政府今天透過文字表示，為慶祝國慶日，將於10月10日上午7時30分在縣府前廣場舉行「慶祝113年雙十國慶暨升旗典禮活動」，邀請忠信學校戰鼓社、竹東高中韓國流行舞蹈社等演出，活絡現場氣氛。

縣府說，此外活動會場並設置有大型古早味彈珠檯、打卡牆等裝置，也準備國旗風車等紀念品，邀請民眾參與，共同慶祝中華民國生日快樂。

縣府指出，民眾可在當天的上午6時50分於會場紀念品發放處領取號碼牌，在7時起讓民眾依號碼牌順序領取紀念品，限量1200份，每人限領1次，發完為止。

縣府說，在大型古早味彈珠檯限12歲以下孩童參與，同時為友善陪同排隊彈珠檯12歲以下孩童的家長，也會隨同發給家長升旗紀念品，但發放號碼牌時需實際在場，且1名兒童以1名陪同家長為限。