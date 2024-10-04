北部本土登革熱確診者有大溪足跡 桃園市府清除孳生源

桃園市衛生局表示，北部地區出現本土登革熱群聚，有確診病例曾到大溪區山豬湖生態親水園區旅遊，聯合稽查已巡查及清除活動地周圍50公除孳生源。

衛生局說明，今年針對未主動清除積水導致病媒蚊幼蟲孳生，已開立48件裁處書。另外，各局處、區公所及衛生所動員清除9萬2289個積水容器，並查獲1812個疑似病媒蚊容器，針對布氏級數大於2的里別，衛生局也會在一周內複查，以確認改善情況。

根據疾管署截至10月1日監測數據顯示，全國確診445例登革熱病例，227例為本土，218例為境外移入。本土病例數持續上升，顯示疫情威脅日益嚴重；桃園市確診病例計20例均為境外移入，衛生局將持續監測疫情發展，並啟動相關防治措施。

山陀兒颱風造成多處積水或淹水易孳生病媒蚊，恐有登革熱傳染病等風險。衛生局強調，颱風後一周為登革熱防治關鍵期，呼籲民眾須落實「巡、倒、清、刷」，檢查居家環境，清理積水容器並加蓋，衛生局也加強高風險區域的孳生源巡查，若未主動清除積水導致病媒蚊幼蟲孳生，將依據傳染病防治法處以3000元至1萬5000元的罰款。如有任何登革熱防治的疑問，可撥打市民諮詢服務熱線1999或防疫專線0800033355洽詢。