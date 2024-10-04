桃園待改建傳統市場多 新明砸2.8億還不夠 議員促重建

桃園市議會定期大會今天安排市府經發局工作報告，多位議員關切中壢新明、八德大湳、桃園新永和等大型公有傳統市場改建、再造問題，對於新明市場大樓為海砂屋，升格前已經花近2.8億多元補強，最近因結構未達標準要再花3億元改善，議員們要求乾脆直接重建，徹底解決海砂屋問題與改善周邊環境。

議員黃敬平指出，中壢新明市場大樓1990年啟用，是地下2層及地上7層多功能綜合大樓，後來被鑑定為海砂屋，桃園升格前2015年縣府花1億6千多萬元補強，接著公立幼托、日照、勞動局、青年局新創等單位進駐，以後又花費1億800萬元再補強，各單位進駐裝修花5千多萬元。近年又發生有漏水、水泥塊掉落等，經發局去年再做氯離子檢測，發現耐震強度未達到國土署規定的標準，如果不拆要補強，初估還需3億元經費，最多再用10年。

黃敬平說，新明市場現有117攤，每天實際營運約80攤，樓上的公托因應大樓改造已先停招，開始找其他合適地點，不論市場大樓未來要補強還是拆除，經發局對攤商後續的安置問題要積極溝通，並且盡早通知做法和期程，包括協助公托和日照覓合適場地再設置，以維護原有需求。

議員王珮毓指出，新明市場對中壢、平鎮市民是非常重要的採購市場，1990年啟用至今已逾30年，完工不但建築老舊還鑑定為海砂屋，也威脅民眾健康和安全，2008年市場就納入都市更新範圍，近年做過多次補強和空間活化，但海砂屋問題還是沒解決，甚至市場裡的公托因此被迫遷出。今年地震牆面破裂，市府現在要花3億元補強結構，未來規畫改建要花30億元，根本是畫蛇添足的做法，要就一次根本解決問題。

議員舒翠玲認為，經發局要先了解民眾為什麼喜歡到傳統市場，找出原因以後配合人民和攤販的需求，例如傳統市場的特色為有連續性，要保持這樣子的亮點改造才會成功，而不是只蓋一棟大樓，當務之急是要訂定傳統市場的改造自治條例，其次是和住戶攤販協調溝通，這兩個完成以後推動才會成功，否則只會造成民眾困擾。

市議員謝美英、張曉昀、魏筠也都要求經發局積極改建新明市場和做好攤販安置，議員楊朝偉認為市場改建整建計畫那麼多，市政府應該擴大編制目前的市場管理科，成立市場管理處。

議員黃婉如指出，桃園區新永和市場在前市府蓋好後，啟用沒多久就發生市場內排水不良，下雨、沒下雨都會積水，市政府要趕快編預算改善，議員許家睿也要求市政府要改善八德大湳市場環境及再造。

經濟發展局長張誠回答包括議員陳韋曄質詢忠貞市場改建時，對於新明等市場改建整建，表示傾向用促參方式執行。經發局會後說明，拆除及改建新明市場新大樓粗估要花30億元，如果要比照當初配合捷運綠線工程遷移永和市場，蓋一個類似新永和市場的中繼市場，要花1.8億元。黃敬平表示新明市場周邊的私有土地想一起加入開發，市府可以整體規畫減少經費支出。