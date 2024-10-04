台66橋下活化再＋1 平鎮設第2座機車練習場

桃園市目前有13座機車考照練習場，不過平鎮區卻僅1座不敷使用，民代建議利用快速路三段與平德路口處台66橋下空間，興建第2座練習場，目前桃園市交通局已向交通部公路局申請，預計年底通過後明年3月興建，4月底啟用。

市議員黃敬平表示，平鎮地理位置屬斜長型態，平鎮台66線快速道路建安地區靠近大溪端，已設立1處機車考照練習場，但考量民眾由宋屋、南勢及北勢地區前往使用練習需花費20至25分鐘車程實在不便，未來順利設立後可減去舟車勞頓之苦。

市議員劉仁照表示，過去台66橋下原本要讓清潔隊使用，後來移走騰出許多空間，目前活化興建的有極限運動場、集會所等，而機車考照練習場也是有需求，加上只要不蓋建物，公路局都會同意借用，是立即性可解決問題的空間。

劉仁照說，不過延平路到中豐路間空間相對寬闊且橋墩較少，較好來利用，過去未統一帶狀一同規畫的確考慮不夠完善，不過各區塊都是考量地方需求設置，會持續盡量滿足。

交通局回應，將利用台66線近平德路口橋墩編號P130至131空間約500平方公尺興建，本月將會跟公路局申請計畫，計畫預計年底會通過，另因整地需要費用，也要納入明年上半年度才能執行，預計明年3月開工、4月底前啟用。未來完工可避免暑假期間台66橋下機車練習場大排長龍情況。