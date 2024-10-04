估1萬2千多名長者受惠 竹北市公所發2千元敬老禮金

竹北市公所今年同樣再為年滿70歲的設籍市民準備重陽敬老禮金，每人將可獲得2千元紅包，預估有1萬2千餘名長者可受惠，今年還加碼滿80歲的長者可再獲得拐杖，此外今年有11名以上長者是百歲人瑞，市長鄭朝方特地親自前往送上金牌，市公所則研議未來可能下修敬老禮金發放年齡門檻。

鄭朝方表示，竹北市重陽敬老禮金是凡設籍竹北市滿2年以上，且年滿70歲的長者便符合發放資格，從10月1日起分兩階段發放，第一階段將由各里、鄰長親自攜帶現金逐戶發放，預計在重陽節前後，讓每位長者都能在家領到這份敬老禮金。

第二階段則是臨櫃領取，提供給第一階段未領取者，從11月1日至11月30日止，符合資格的長者攜帶身分證及印章，就能到市公所社會課櫃檯領取。

竹北市重陽敬老禮金在每年農曆9月初9重陽節前夕，都會為轄內設籍的70歲以上長者送上2千元紅包，公所預計今年將有近13000名長者受惠。

鄭朝方認為，家有一老如有一寶，因此除了敬老禮金之外，還特別準備了祝壽麵線與精美福氣提袋，讓重陽佳節更具溫馨氣氛，此外針對滿80歲的長輩，還加贈實用拐杖，以表達對長輩的關懷。

今年還有11名百歲人瑞，鄭朝方特別前往致贈祝賀禮金及紀念金牌，其中尚義里104歲的彭水竹與100歲的彭許肴，夫婦同慶百歲，百歲夫妻攜手走過80餘年，現已4代同堂，堪稱竹北市的長壽楷模。

竹北市公所指出，竹北在老年福利與兒童政策上雙管齊下，致力於打造一個既尊重傳統，又充滿活力與創新的幸福城市，目前也正研議，未來可能下修發放年齡，從現行70歲下修至65歲，讓更多長者可獲得敬老禮金。