車不讓行人 竹市公布「取締王」路口

台灣多個城市被外國人稱有「行人地獄」之名，新竹市警方加強取締車不禮讓行人，並公布今年上半年取締前五名路口，位於大菜市場上的民主路、自由路95巷口開罰67件最多，成為市區「取締王」路口。警方指出，這5處有4處為無號誌路口，民眾通行應多方確認、減速慢行。

新竹市警方統計，今年1至6月取締、開罰車不停讓行人排名前五路口，依序為民主路、自由路95巷口67件；慈雲路、埔頂二路口31件；中山路、仁德街口20件；關東路、關東路9巷口20件；西大路、文昌街口20件。除了慈雲路、埔頂二路口以外，其他4處路口都為無號誌化路口。

交通隊也進一步分析，這些取締量大的路口都緊鄰市區知名商圈或景點，尖峰時刻與假日時段人潮且車輛眾多，容易發生車未禮讓行人的情況。

取締最多的民主路、自由路95巷口位於傳統大菜市場上，買菜民眾多，人車流交織量大。慈雲路、埔頂二路口周遭有好市多、迪卡儂等大型賣場，該處是科技執法路口，園區上下班主要幹道路口、住宅商業混合區，人潮多車輛易違規。

警方呼籲，駕駛人行經路口、行人穿越道時務必減速慢行、多方確認，如遇有行人穿越時務必停讓行人優先通行，違者最高可罰6千元，行人穿越路口時也請一定要遵守交通規則，保障自身安全。