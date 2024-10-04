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山陀兒龜速 石門、寶山等水庫高水位暫不放水

聯合報／ 記者曾增勳翁唯真／連線報導
山陀兒颱風慢速前進，石門水庫不敢放水，昨天蓄水仍維持高水位，但同步進行防濁整備。圖／北水分署提供
山陀兒颱風慢速前進，石門水庫不敢放水，昨天蓄水仍維持高水位，但同步進行防濁整備。圖／北水分署提供

山陀兒颱風昨天登陸緩速移動，桃園地區白天未見明顯風雨，石門水庫集水區僅略有降雨，蓄水率95.1%維持高水位，原水濁度上升機率也下降，供水正常。不過，位於沿海的新屋區永安漁港北堤約有20公尺長的胸牆被海浪沖倒，市府已緊急封閉道路，後續將加固補強。

截至昨天下午5點，石門水庫水位維持243.9公尺、蓄水量1.96億噸、蓄水率95.5%，仍處於高水位，新竹寶山及寶二水庫蓄水量也維持滿庫，都持續暫停調節放水。

水利署北區水資源分署表示，山陀兒颱風登陸後，雨量預測有下降趨勢，石門水庫還有超過1000萬噸防洪操作空間，中庄調整池備用水源蓄滿，但持續與台水保持聯繫完備防濁應變措施。

至於新屋區永安漁港北堤約有20公尺長的胸牆被沖倒，適逢初一大潮且當時浪高達4.5公尺高被打壞，市長張善政昨現勘，確認尚無立即影響航道及港區安全之虞，要求農業局待颱風後加強改善。

農業局說明，該處為連結北側燈塔堤岸，胸牆施作迄今約20年，已緊急聯繫廠商先將海堤通路以紐澤西護欄封閉，待天氣好轉後，加速推動北堤加高工程，並研議在易受風浪衝擊部分進行加固，提升其抵禦自然災害的能力。

山陀兒颱風 新竹 石門水庫

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