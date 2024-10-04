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颱風假停收 苗栗街頭見垃圾山

聯合報／ 記者吳傑沐范榮達林宛諭／連線報導
昨天再度放颱風假，苗栗縣竹南鎮公所持續停收垃圾，但許多民眾還是將垃圾丟往垃圾定點收集處，街頭出現「垃圾山」。圖／竹南鎮公所提供
昨天再度放颱風假，苗栗縣竹南鎮公所持續停收垃圾，但許多民眾還是將垃圾丟往垃圾定點收集處，街頭出現「垃圾山」。圖／竹南鎮公所提供

颱風山陀兒過境，中部縣市連放颱風假，風雨雖不大，卻傳「另類風災」。苗栗縣竹南鎮、苑裡鎮多處街頭出現垃圾山，彰化市兒童公園等5垃圾蒐集定點，也有民眾提垃圾要丟。各公所強調，將調閱監視器，若查到行為人可開罰6千元。民代認為，可加強取締，但若安全無虞，可機動收取垃圾。

苗栗縣竹南鎮、苑裡鎮、頭份市昨天都公告暫停收運垃圾，但許多民眾依舊將垃圾丟往定點收集處，尤其是竹南立達停車場、中港停車場都被堆置大量垃圾，現場猶如小型垃圾山。苗栗市固定每周三停收垃圾，昨天因颱風假停止正常收運，但維持定點收集，中正路等街頭一早也散見垃圾包堆置。

苑裡鎮位在苗121線與苗45線交叉的社苓口，昨天也被堆放許多家戶垃圾，路人看了直搖頭，批評「公德心有待加強」。有居民說，該處是垃圾車定點收集處，只要清潔隊一休假就會堆置垃圾，蒼蠅亂飛；尤其颱風天還拿出來亂丟，真的很沒公德心。

竹南鎮民代表陳幸義說，公所早已提前公告停收垃圾，可能有民眾未注意，一早習慣帶垃圾出門，將垃圾丟地上扭頭就走，形成破窗效應；他支持公所調閱監視器開罰，才能遏止歪風。

苑裡鎮民代表張文財說，應加強取締開罰，這2天雖放颱風假，公所清潔隊仍安排人力待命搶險、搶修，這次沒強烈風雨，在安全之下，應彈性調派定點收垃圾。

彰化縣多數鄉鎮市昨也出現亂丟垃圾亂象，部分民眾習慣將垃圾拿到定點收集處。彰化市長林世賢、清潔隊長洪崇棠表示，昨天出動清潔隊員到兒童公園、彰安國中旁、台鳳社區入口旁等5處勸導，果然有民眾提著垃圾要丟，經勸導才把垃圾帶回家。

公所表示，兒童公園、台鳳里德南路等處，平常上下班時間設定點定時垃圾子車，部分缺乏公德心的民眾，在收垃圾以外時段也會亂丟垃圾，該定點都有設監視器，拍到亂丟者就開罰。

監視器 颱風假

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