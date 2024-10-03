山陀兒颱風攪局 2024香山濕地藝術季延期至10/12

因應山陀兒颱風來襲，新竹市產業發展處表示，為利活動品質與參與人員安全，原訂10月5日舉辦的「2024香山濕地藝術季開幕活動」暨「海放市集」，將延期至10月12日上午11時30分於香山濕地自然公園辦理。

產發處指出，2024香山濕地藝術季今年以「海放時刻 Between the Tides」聚焦香山濕地的潮汐之間，連結農村，規畫山海計畫藝術旅程，推出新竹市特有的藝術風景，並結合農業部農村發展及水土保持署農村總合發展計畫辦理。

產發處表示，今年也特別企劃「海放市集」，受颱風影響，將延至10月12日於香山濕地自然公園登場，結合農村輔導及水土保持聯展活動，邀請其他縣市政府水土保持宣導團隊及市府輔導的農村社區現場擺攤宣導，邀請大家來藝術季感受不一樣的香山，在日光時刻探索農村秘境，在潮汐時刻捕捉濕地風景，享受海放一下的藝術旅程。

產發處指出，2024藝術季也規畫系列活動，10月12日、10月19日藝術帶路小旅行、10月13日迎接九降風－手作風箏等，相關資訊請上香山地藝術季臉書粉專（https://www.facebook.com/ARTFESTIVALOFSIANGSHAN?mibextid=LQQJ4d）或加入活動官方LINE，即可查詢報名及活動所有資訊，邀請大家一起來香山濕地藝術季感受不一樣的新竹。