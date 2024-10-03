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曾列十大易肇事平交 因鐵路地下化交管憂交通更衝擊
配合桃園市鐵路地下化工程，內壢段及中原段臨時軌第一階段工程，曾被列全國十大易肇事平交道的中壢區永福路自立新村平交道道路，因作為臨時軌用地，於施工期間需常態交維通行管制採單線雙向通行，自今年10月6日起至2025年1月25日止，地方優交通雪上加霜。
桃園市中壢區永福路自立新村平交道道路，與台一線中華路交叉，因作為臨時軌用地，於施工期間需常態交維通行管制採單線雙向通行，建議車輛可改行替代道路行駛。
市議員謝美英表示，自立新村平交道平時車流量超大，並受台1線號誌影響，車流時常回堵到平交道上。加上自立新村住戶多，原本就已經打結的交通，又要交通管制限縮車流恐雪上加霜，可能回堵到中壢工業區，而台1線沿線有多個平交道，希望鐵道局能加強宣導及改善。
鐵道局說，第一階段段施工項目為排水箱涵及管架等埋設作業，依交維計畫規畫替代動線供車輛通行及設置妥當配套措施，建議用路人盡量利用替代道路，永福路由北向南可行駛替代道路由中華路一段接普忠路接環中東路、永福路由南向北可行駛替代道路環中東路接普忠路接中華路一段。
謝美英說，鐵道局也應密切觀察交通狀況，滾動式檢討交維計畫，或採取北向南從自立新村平交道單向通行，南向北則走精忠街口平交道來分散車流。
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