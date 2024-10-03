山陀兒耍賴！全國泰雅歌唱賽宣傳會兩度改期、初賽延後

山陀兒颱風移動慢吞吞，新竹縣五峰鄉睽違近10年將再次舉辦全國泰雅族歌唱大賽，但記者會宣傳活動兩度改期，10月5、6日的宜蘭大同、南澳兩場初賽也被迫延至11月，至於其他的泰雅鄉區場次目前維持不變。

五峰鄉原訂9月30日在竹東「Wah! 幾散園區」辦理全國泰雅族歌唱大賽宣傳活動，因颱風改期至明天10月4日，不料遲至今天台灣仍未脫離山陀兒的威脅，記者會再度改期至10月9日；10月5、6日最早開賽的宜蘭縣大同、南澳兩場初賽也被迫延至11月2日、9日進行。

五峰鄉公所表示，全國泰雅族歌唱大賽邀請全台9個泰雅鄉區歌者參賽，包括宜蘭縣南澳、大同、新北市烏來、桃園市復興、新竹縣尖石、五峰、苗栗縣泰安、台中市和平、南投縣仁愛。

9場初賽報名限額30人，取前5名共45人參加複賽，再取前15名參決賽爭取10強排名；複賽、決賽分別排定在11月16日、17日在五峰鄉舉辦。