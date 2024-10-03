山陀兒耍賴！全國泰雅歌唱賽宣傳會兩度改期、初賽延後
山陀兒颱風移動慢吞吞，新竹縣五峰鄉睽違近10年將再次舉辦全國泰雅族歌唱大賽，但記者會宣傳活動兩度改期，10月5、6日的宜蘭大同、南澳兩場初賽也被迫延至11月，至於其他的泰雅鄉區場次目前維持不變。
五峰鄉原訂9月30日在竹東「Wah! 幾散園區」辦理全國泰雅族歌唱大賽宣傳活動，因颱風改期至明天10月4日，不料遲至今天台灣仍未脫離山陀兒的威脅，記者會再度改期至10月9日；10月5、6日最早開賽的宜蘭縣大同、南澳兩場初賽也被迫延至11月2日、9日進行。
五峰鄉公所表示，全國泰雅族歌唱大賽邀請全台9個泰雅鄉區歌者參賽，包括宜蘭縣南澳、大同、新北市烏來、桃園市復興、新竹縣尖石、五峰、苗栗縣泰安、台中市和平、南投縣仁愛。
9場初賽報名限額30人，取前5名共45人參加複賽，再取前15名參決賽爭取10強排名；複賽、決賽分別排定在11月16日、17日在五峰鄉舉辦。
鄉公所表示，五峰鄉在2013年首次舉辦全國泰雅族歌唱大賽，後來因首長換人後未再推出，去年底泰雅9鄉區首長會議，決定今年恢復舉辦，展現「泰雅好聲音」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言