山陀兒颱風順延 桃園高山音樂節10月12日有好康

山陀兒颱風龜速襲台，桃園市區公所今天表示，市府原民局與區公所原訂5日在復興區巴陵鐵塔舉辦2024「LALAI桃園」高山音樂節暨甜柿推廣系列活動，因山陀兒颱風順延至10月12日（周六）下午2時30分舉辦，歡迎民眾屆時一起前往海拔高度1314公尺的巴陵鐵塔共度周末假日。

復興區公所表示，今年LALAI桃園高山音樂節暨甜柿推廣系列活動，現場有甜柿農特產市集推廣，也有LALAI培訓團隊帶來動聽歌曲，並邀請嘻哈潛力新秀AZ 李孝祖、復興女兒曾靜玟演出，有好康的在地消費滿額200元兌換50元消費券，還有首次推出憑10/11或10/12住宿收據兌換200元折價券，數量有限，贈完為止，好康等你來。