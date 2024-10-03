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颱風天竹南市區出現「垃圾山」 公所將先清除後開罰

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
竹南鎮公所再公告今（3日）早上垃圾定點收集及夜間垃圾收集皆暫停清運一天；未料，立達停車場、中港停車場等2處定點垃圾收集處被堆置了大量垃圾，猶如小型垃圾山。圖／竹南鎮公所提供
竹南鎮公所再公告今（3日）早上垃圾定點收集及夜間垃圾收集皆暫停清運一天；未料，立達停車場、中港停車場等2處定點垃圾收集處被堆置了大量垃圾，猶如小型垃圾山。圖／竹南鎮公所提供

全台已連續2天放颱風假，苗栗縣迄今並無明顯降雨僅風勢較強，但各鄉鎮市公所考量清潔隊人員安全，連兩天都停收垃圾；未料，竹南鎮公所今一早發現，立達停車場、中港停車場2處定點垃圾收集處被堆置了大量垃圾，猶如小型垃圾山，公所除派員加班清除，也將祭出鐵腕，調閱監視器針對不守法民眾開罰。

繼昨天停班停課也停運垃圾後，竹南鎮公所再公告今（3日）早上垃圾定點收集及夜間垃圾收集皆暫停清運一天；昨公所雖評估天候無虞，定點垃圾收集處正常運作，但今天一早卻發現立達停車場、中港停車場等2處定點垃圾收集地點，竟被堆置了大量垃圾。

對此，公所表示，為維護環境衛生及市容，今天中午將派員加班處理各定點丟棄的垃圾，並請鄉親不要將垃圾排出，️切勿亂丟垃圾。

公所也強調，針對不守法的民眾，目前已調閱監視器，將依廢棄物清理法予以開罰，若查證屬實，違規排出或棄置垃圾包可處1200元以上、6000元以下罰鍰。

竹南鎮公所除緊急派員加班清除，也將祭出鐵腕，調閱監視器針對不守法民眾開罰。圖／竹南鎮公所提供
竹南鎮公所除緊急派員加班清除，也將祭出鐵腕，調閱監視器針對不守法民眾開罰。圖／竹南鎮公所提供

廢棄物 監視器

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